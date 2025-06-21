凌群50週年 持續耕耘智慧機器人、AI市場

凌群近日舉辦「凌群50週年慶祝酒會」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠凌群（2453）今年迎來50週年，近日舉辦「凌群50週年慶祝酒會」。總經理劉瑞隆表示，凌群在每一個關鍵技術轉折點都穩健前行，不僅深耕台灣，更放眼全球，未來仍將持續追求卓越與永續成長。

凌群細數50年來的發展，隨著AI技術發展，凌群不僅投入「智慧型服務機器人Ayuda」設計開發，並跨入「智慧零售」領域，協助家樂福完成「智能食譜」，榮獲「創新商務獎評審團大獎」肯定，並持續投AI工具發展應用，成為AI發展典範。

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凌群也說，目前服務領域已經涵蓋金融機構、智慧交通、網路通訊、數位化政府、智慧零售、智慧醫療、智慧製造、雲端服務與ESG、委外服務與資訊安全等領域。

凌群指出，優秀的人才、豐富系統整合技術能量與持續創新是公司最大資本，成為確保凌群在科技變遷與產業革新的每一個關鍵時刻都能穩步成長，因此不論面對全新資訊安全挑戰或AI技術的快速發展，凌群無不全力以赴，並且開花結果。

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