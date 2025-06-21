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新竹男賣透天厝痛繳土增稅180萬！稅務局揭關鍵：錯失1時機

2025/06/21 09:56

新竹縣政府稅捐局提醒，民眾提出申請土地增值稅改按自用住宅用地稅率有期限。（記者廖雪茹攝）新竹縣政府稅捐局提醒，民眾提出申請土地增值稅改按自用住宅用地稅率有期限。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹林先生出售鄉下老家透天厝房屋，因土地面積大且已持有10餘年，經核定土地增值稅竟高達180萬餘元，林先生收到稅單後認為稅額實在太高、負擔太重，決定用掉一生一次的自用住宅用地優惠權利，經向新竹縣政府稅務局重新提出申請，卻遭稅務局否准。

新竹縣政府稅務局說明，土地增值稅自用住宅優惠稅率一生僅有一次的機會（除一生一屋外），影響民眾權益頗大，所以申請方式、何時可以補提申請，均有法規明確的規定。土地所有權人申請按自用住宅用地稅率課徵土地增值稅，應於土地現值申報書第9欄勾選申請以自用住宅用地稅率核課，未勾選者可以在繳納期間屆滿前，向該局補行申請，逾期則不得再改依自用住宅用地稅率課土地增值稅。

林先生申報土地增值稅時，並沒有勾選要按自用優惠稅率，稅務局即核定按一般用地稅率課徵，並給予繳納期限到2025年3月30日，事後林先生如欲改按自用住宅用地稅率課徵，最慢要在2025年3月30日以前補行申請，林先生因超過申請期限才提出，即喪失按自用住宅用地稅率課徵土地增值稅的機會。

稅務局提醒，民眾如需進一步瞭解相關法令規定問題，可撥打電話詢問，竹北總局：（03）5518141，0800-000321；竹東分局：（03）5969663，0800-000321。

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