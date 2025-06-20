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曇花一現？今年第一季高雄市房價走揚

2025/06/20 15:30

今年第一季高雄市房屋成交平均總價微幅上揚。（記者侯承旭攝）今年第一季高雄市房屋成交平均總價微幅上揚。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年以來高雄市房市交易比去年冷清，但今年第一季的房屋交易平均價格比去年第四季微幅上漲，是少數房價上漲的縣市。

根據內政部不動產資訊平台統計，高雄市今年第一季的房屋交易實價登錄的平均總價為1142.6萬元，比去年第四季1129.6萬元微幅上揚13萬元。相較於同時間全國實價登錄平均總價從去年第四季的1328.8萬元 降至今年第一季的1328萬元，高雄市房價呈現逆勢走揚。

不過，若與去年第一季相比，高雄市房屋交易平均總價仍下跌13萬元，顯示今年高雄市的房市已不若去年的激情上漲。

根據不動產資訊平台統計，高雄市房屋交易實價登錄的歷史高峰是去年第三季的1297.2萬元，因中央銀行祭出第七波抑制房價措施後，去年第四季交易總價就回跌1129.6萬元，但今年第一季又出現上漲。

房仲人士分析，近三年高雄市房價上漲的關鍵是產業轉型與大型公共建設投入，央行的打房措施僅反映一季，今年隨即又漲，「確實令人意外」，但今年三月下旬美國總統川普祭出對等關稅，全球股市震盪加劇，加上地緣政治風險攀高，衝擊民眾的消費信心，勢必讓今年第二季的房市交易更添變數。

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