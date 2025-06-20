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新一輪經發會7月登場 行政院擬通過「AI新十大建設」

2025/06/20 14:13

行政院長卓榮泰今（20）日出席媒體論壇時表示，新一輪經濟發展委員會預計7月再次登場，現正緊鑼密鼓地籌備中，預計通過「AI新十大建設」。（資料照）行政院長卓榮泰今（20）日出席媒體論壇時表示，新一輪經濟發展委員會預計7月再次登場，現正緊鑼密鼓地籌備中，預計通過「AI新十大建設」。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（20）日出席媒體論壇時表示，新一輪經濟發展委員會預計7月再次登場，現正緊鑼密鼓地籌備中，預計通過「AI新十大建設」，目標2040年創造15兆元產值、50萬名高薪就業機會，打造台灣成為「AI科技智慧島」。

卓榮泰說，AI將是未來國家發展重要方向，受惠於AI與高速運算發展，台灣今年1至5月出口成長達24.3％，政府預期今年台灣整體經濟成長率可「保三」，預計達到3.1％，在世界經濟政策不穩定情況下，台灣可說有相當好的前景。

卓榮泰指出，行政院將提出「AI新十大建設」，預計送7月行政院經濟發展委員會議通過，加上已經在推動的亞洲資產管理中心、兆元投資國家方案，以及人才躍升方案，將讓台灣在未來資本市場、人力市場全面發展，力拚台灣成為AI科技智慧島。

卓榮泰也提到，美國新關稅政策帶動全球供應鏈移轉，台灣會掌握此契機，對內加速AI應用導入，協助高科技產業持續佔據世界領先地位，更重要的是，會用最大能量幫助中小微企業進行淨零轉型、數位轉型，並打通國內外各項通路。

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