傳伊朗在海外資產將被解凍 美釋善意為了「這樁事」

一名伊朗男子走過位於伊朗德黑蘭的前美國大使館附近的反美壁畫。伊朗和美國在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行談判。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一位伊朗高級消息人士11日表示，美國已同意解除伊朗在卡達和其他外國銀行被凍結的資產，並稱此舉表明伊朗在巴基斯坦伊斯蘭堡與美國的會談中展現「認真態度」。

由於此事十分敏感，消息人士拒絕透露姓名。消息人士告訴路透，解凍這些資產與「確保安全通過荷姆茲海峽」直接相關，預計這將是談判中的關鍵問題。

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這位資深消息人士沒有透露華府同意解凍的資產的具體價值。

另一位伊朗消息人士則稱，美國已同意解凍卡達扣押的60億美元伊朗資金。美國方面尚未就解凍資產發表任何聲明。

據報導，這些資金來自伊朗的石油收入，這些收入在2023年作為杜哈斡旋的美伊換囚協議的一部分轉移到了卡達，此前這些收入一直存放在韓國的銀行。

該協議以解凍資金和釋放被美國拘留的五名美國公民為交換條件。當時，美國官員強調，這筆資金將嚴格限制用於人道用途，包括食品、藥品和農產品，並由財政部監督。

然而，在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後，這些資金再次被凍結，美國官員表示，在可預見的未來，伊朗將無法獲得這筆資金。

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