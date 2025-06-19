藍天深化利基型產品佈局 本業與資產雙軸並進

藍天持續深化高毛利產品布局，並加快不動產活化與都更案開發進度。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天電腦（2362）今年首季受關鍵零組件短缺與匯率不利影響，筆電事業出貨及營收同步下滑，但藍海機種佔比創兩年新高，營運維持穩健水準。展望後市，藍天將持續深化高毛利產品布局，並加快不動產活化與都更案開發進度，推動本業與資產雙軸並進。

藍天指出，2025年第一季筆電出貨量26.2萬台，較去年同期減少13萬台，主因為關鍵料件供應吃緊。不過，公司針對產品結構進行優化，藍海機種佔比達83%，拉抬筆電事業營業利益達1.5億元，與去年同期水準相近。營運團隊目標為單季營業利益穩定在3億元以上，未來將朝該指標邁進。

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營收方面，筆電第一季貢獻33.75億元，年減29%，百腦匯IT商場則維持穩定，貢獻營收7.69億元，占比提升至19%。合併營收為41.44億元，年減25%；淨利為2.5億元，每股盈餘0.43元，反映公司調整產品組合與成本控制後，整體獲利抗壓性提升。

從市場區域來看，日韓市場受惠企業客戶啟動Windows 10設備汰換潮，出貨逆勢年增20%；中國與歐洲則因庫存調整與地緣變數，出貨略有衰退。管理層認為，今年亞洲與歐美市場仍存在成長動能，預計下半年在供應鏈穩定後，出貨可望逐季回升。

除筆電主業外，藍天也積極透過資產開發強化企業淨值。集團目前在中國擁有56萬坪不動產，總市值約1318億元，旗下百腦匯商場規劃至2025年拓展至28個據點，涵蓋IT商場、百貨、飯店與出租物業，成為穩定現金流來源。

在重大都更案方面，台北雙星相關建案將於2027年陸續完工，總面積達14萬7千坪，總投資金額606億元，可分配產權比最高達50%。另與建商投資共同合作的都更案，也預計在2025年動工，可望為未來資產評價帶來正向挹注。

藍天強調，集團正積極與潛在買方接洽不動產活化事宜，目標是在保障股東權益前提下，創造現金流入並降低資產閒置風險。此外，群光百貨旗下中國西安、汕頭項目今年起陸續有租金入帳，也有助於穩定獲利。

展望未來，藍天預期第二季營收將較首季成長，但因台幣升值影響，年減幅度仍需觀察。根據公司估算，若台幣升值10%，將影響毛利率約0.14個百分點。管理團隊將持續強化匯率避險機制，並穩步推進產品升級與資產開發策略。

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