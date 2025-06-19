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陽明：關稅戰影響減弱 第3季正向看待

2025/06/19 15:56

陽明對第三季正向看待。（陽明提供）陽明對第三季正向看待。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明今日召開法說，陽明指出，關稅影響從4月高點慢慢下向修正，市場需求也從4月開始回升，若未來關稅影響不是太大，第3季是出貨旺季，將朝正向發展，但會密切關稅戰後續發展。

就運價而言，陽明指出，SCFI可說已經從第1季季底谷底回升，而第3季運價是歐美線旺季、關稅戰短期影響較少，6月下半旬到第3季的運價正面看待，但第4季難以預測，不過，船商調整策略滿快，會視市場供需而立即調整。

陽明表示，美國線上週運價大幅回檔，主要是船商短期增加船班，供給大幅往上，造成運價回檔，目前現貨市場價格仍比4月底、5月上旬高，預期近期就在此區間小幅波動。

就以伊戰事是否造成影響，陽明表示，荷姆茲海峽、波斯灣目前沒有封鎖跡象，而中東航線是聯盟架構，目前聯盟正在討論荷姆茲海峽若封鎖的因應對策，以降低營運風險。

陽明今年第1季營收中，貨櫃航運業務佔整體營收94.5%、物流業務佔4.3%、散裝佔1.1%，而碼頭事業則佔約0.1%；各個市場比重上，依運費收入來看，北美佔35%、歐洲佔40%、亞洲近洋佔10%、其他亞洲佔15%。陽明第1季貨量較去年同期減少約2.7%，主要是第1季北美航班次數減少、紅海航線暫時停航導致，其中紅海航線到目前尚未航行。

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