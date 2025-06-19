近3年龜山為工業地產交易熱區 交易額達102億元

近3年上市櫃法人在桃園買進廠房、工業地等工業不動產交易額共達597億元。（信義全球資產提供）

〔記者徐義平／台北報導〕企業擴廠需求仍在，促使桃園近3年工業地產交易額合計近600億元，為六都最高。根據商仲業者彙整，目前桃園市工業地產交易熱區則出現在龜山，近3年累積交易額達102億元，尤其吸引科技、食品以及汽車等上市櫃法人砸錢買廠，其中和碩更是在3年內兩度布局，共砸下63.93億元在龜山工業區買下兩廠房。

根據信義全球資產統計，近3年上市櫃法人共砸597億元在桃園買進工業地產，其中龜山便貢獻102億元、占比逾17%，而買進該區的知名上市櫃法人包括有和碩、高技、微星科技、爭鮮以及桃苗汽車等。

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企業擴廠 1千坪以上廠房需求增加

信義全球資產總經理林三智指出，目前工業地產有三大趨勢，首先企業擴廠需求明確，尤其1千坪以上的大面積廠房需求明顯增加，主因可能與AI智慧升級、生產線整合、淨零排碳等發展趨勢有關，促使企業轉型升級需求更大的廠區空間，資產布局也因此朝向廠房小換大、或是購併鄰近廠房以滿足擴廠營運需求。

再來，企業更傾向選擇規劃完善且可合法使用的工業區，做為長期營運據點，主因不外乎可降低營運風險，且具備產業群聚效益，更有效銜接上下游供應鏈，且園區內的基礎建設也較能乘載產業用水、用電、廢棄物處理等需求。

第三點為部分企業加速資產活化腳步，林三智指出，企業面對金融市場波動，調整經營策略的同時，也會盤點旗下房地產的使用效率，重整資產布局、汰弱留強，尤其會加速處分閒置資產、重建開發等方式，達到資產活化目的。

林三智指出，5月上市櫃法人已砸169億元布局工業地產，寫下近34個月以來單月次高紀錄，顯示工業地產整體需求仍高。

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