飛機上這2種飲料絕對不能點！空服員曝原因

空服員警告遊客，絕對不能點血腥瑪麗和番茄汁，因易造成脫水。（擷取自MailOnline）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕旅客們常會在飛機上點飲料，不過，空服員警告遊客，絕對不能點血腥瑪麗，和番茄汁，因為高鈉食物和伏特加可能很快就會使乘客感到脫水。

MailOnline報導，飲料手推車的到來通常是長途飛行的一大亮點，但擁有22年經驗的空服員福格韋爾（Sue Fogwell）警告遊客，在飛機上絕對不要點的飲料，就是血腥瑪麗和番茄汁。

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她的警告可能會讓很多人感到驚訝，因為事實證明，一旦升到空中，番茄汁的味道就會比平常更好，這是因為氣壓往往會使乘客渴望酸味和鹹味，而番茄汁正好滿足了這兩種需求。

然而番茄汁屬於高納食物，而高納飲料很容易讓乘客感到脫水，特別是在長途飛行中。

除了番茄汁外，血腥瑪麗混合飲料也不要嘗試，因為，血腥瑪麗中的、番茄汁和伏特加都可能使乘客脫水，因此英國國家醫療服務體系（NHS）建議乘客在飛機上「限制」飲酒量。

此外，福格韋爾也警告旅客不要飲用飛機上的自來水，她透露，她從不喝自來水，也不喝用自來水煮的咖啡和茶，這是因為自來水來自飛機的水箱。

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