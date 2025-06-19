緯創竹北AI產能「輝達全包」 訂單能見度長達1年

緯創竹北AI智慧園區今日正式啟用，總經理林建勳說，集團在手訂單能見度已看到明年5月。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新竹報導〕緯創（3231）竹北AI智慧園區今日正式啟用，總經理林建勳表示，該廠定位為公司全球最高階AI伺服器的生產基地，「整棟產能都是給NVIDIA（輝達）」，目前訂單能見度已看到明年5月，公司已同步擴租隔壁聯發紡織（1459）廠房，進一步強化製造規模，滿足持續湧入的AI伺服器需求。

林建勳指出，竹北AI總部是緯創全球製造佈局中的核心基地，具備啟動智慧製造、串聯全球產線的關鍵角色。此次開幕的廠區代號為A1，專門負責最新一代AI伺服器生產；而為因應未來產能需求，公司也租下相鄰的聯發紡廠房，規劃為A2廠，現正進行改裝，預計最快明年投入生產。

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對於產能預估，林建勳坦言，新廠在建設階段即已出現訂單排擠跡象，「本來沒想到這麼快，廠還沒蓋完，訂單就已經進來了」，目前台灣AI伺服器產能預期將有「倍數成長」。此外，原有的湖口廠也會持續運作，負責現行AI產品，竹北與湖口將形成互補關係。

林建勳進一步說明，緯創目前與客戶之間關係訂單採「一年滾動預測」，截至目前，AI伺服器訂單依然強勁，能見度已看到2026年5月，整體下半年表現「不會差」，持續優於預期。相較之下，PC業務則面臨關稅與匯率不確定性，成長動能相對保守。

在海外布局方面，林建勳透露，緯創德州廠預計明年開始量產，屆時將與台灣基地共同分擔AI伺服器訂單。目前公司在德州已有上千人維修中心，未來生產人力將依訂單狀況逐步擴編。

林建勳強調，緯創將持續依客戶需求調整產能與區域布局，作為專業代工廠，集團尊重客戶規劃並保守商業機密。未來全球AI伺服器產線規模可能擴增至十座，但實際數據仍需視市場發展與客戶需求而定。

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