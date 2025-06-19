必應股東會 下半年周華健、林俊傑、五月天演唱會挹注營收獲利

必應今日舉行股東會，看下半年周華健、林俊傑、五月天演唱會挹注營收獲利。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕必應創造（6625）今（19）日舉行股東會。去年營收31.5億元、年增率23%，每股稅後盈餘（EPS）5.84元，配發每股現金股利4元；必應表示，下半年還有孫燕姿、周華健、林俊傑、五月天演唱會多場演唱會，業績今年依然穩健前行。

必應指出，在承辦製作華語歌手大型巡演部分，包括李宗盛、周華健、陶喆、任賢齊、劉若英、五月天、JJ林俊傑、光良、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙、李宇春、周深、毛不易等14組以上的歌手，演出版圖更跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲等地區。

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展望下半年，除了有華語歌手大型巡演場次持續增加，包括周華健9月及11月「少年的奇幻之旅3.0」巡迴演唱會在台北、高雄舉行；林俊傑在6月底、7月於北京鳥巢演出9場，再加上五月天6月底、7月在台北大巨蛋舉辦8場演出後繼續前進北京鳥巢開唱12天；必應創造今年更參與孫燕姿、王力宏、李榮浩、王源等大型新巡演，多元且豐富的製作水準已成為品質保證，演出專案更在今年連續奪下美國「MUSE CREATIVE AWARDS」、「TITAN INNOVATION AWARDS」、英國「LONDON DESIGN AWARDS」、義大利「A’DESIGN AWARD」、德國「OPUS INTERNATIONAL STAGE AWARD」、「iF DESIGN AWARD」等共15項設計大獎。

此外，必應也指出，近2年來世界各地包括歐美、日韓、泰國等優秀藝人團體來台巡演場次大幅增加，再加上大型新場地「台北大巨蛋」去年底的演出啟用，更為必應創造添營運動能。展望下半年包括韓國女子天團BLACKPINK在高雄世運主場館、人氣男團NCT DREAM在台北大巨蛋以及頑童MJ116 台北小巨蛋演唱會等演出，都由必應創造承接「硬體統籌」服務，不但硬體設備與國際接軌，技服專業更受國際青睞。

除持續深耕演唱會領域，必應創造在各項商業演出及活動策劃製作上也積極拓展觸角。5月擔任「NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2025」的硬體統籌，緊接著下半年將陸續承接台北電影節、第60屆金鐘獎、第36屆傳藝金曲獎等頒獎典禮的硬體統籌，再加上第16屆金音創作獎的軟硬體承辦、職籃聯盟球賽及電視台棚內節目錄影執行等。

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