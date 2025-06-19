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勞動部職訓結訓即就業 退役軍人無縫接軌職場

2025/06/19 12:17

吳文豐為減輕家中負擔，高中畢業後即選擇軍校就讀，成家立業後選擇退役，參加勞動部自辦職前訓練，結訓前就獲建設公司錄用，負責社會住宅工程的品質管理，順利轉職。（雲嘉南分署提供）吳文豐為減輕家中負擔，高中畢業後即選擇軍校就讀，成家立業後選擇退役，參加勞動部自辦職前訓練，結訓前就獲建設公司錄用，負責社會住宅工程的品質管理，順利轉職。（雲嘉南分署提供）

〔記者王涵平／台南報導〕吳文豐為減輕家中負擔，高中畢業後即選擇軍校就讀，成家立業後選擇退役，參加勞動部自辦職前訓練，結訓前就獲建設公司錄用，負責社會住宅工程的品質管理，順利轉職。

因父母離異後，媽媽獨力扶養3個小孩，吳文豐選擇軍校就讀，除學雜費全免外、每月還享有生活津貼補貼家計，雖然工作已駕輕就熟，但職務需求1至2年就需異動單位，調動地點分布北中南甚至離島，又因業務特殊性，只要發生勤務事件，即便休假仍需返回單位，為能完善照顧家庭，服役年資將屆滿20年選擇退役。

吳文豐因負責工程、勞財務監辦工作，曾考取採購及工程品管證照，退伍前觀察公共建設的穩健推動，因此退伍前半年即報名參訓雲嘉南分署自辦職前「室內設計」課程，不僅獲得更專業職能，訓期結束前雲嘉南分署還協助媒合就業，吳文豐就因優異的表現、結訓前即錄取桂田建設工程品管工程師。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年都會定期自辦各類職前訓練，課程豐富多元、接軌產業趨勢，結訓前還會邀集廠商前來徵才，參訓者除免訓練費用，符合相關條件者還可申請職訓生活津貼，鼓勵待業者善用勞動部職訓資源；詳細課程內容可至雲嘉南分署官網查詢。

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