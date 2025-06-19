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暴漲543％！女股神爆砍這檔飆股 套現逾28億元

2025/06/19 11:31

暴漲543%！女股神爆砍Circle，套現逾28億元（路透）暴漲543%！女股神爆砍Circle，套現逾28億元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穩定幣飆股Circle上市10天股價飆漲543%，女股神伍德（Cathie Wood）掌舵的方舟投資（Ark Invest）大動作砍出，短短2天，套現9650萬美元（約新台幣28.56億元）。

華爾街見聞報導，美國週三（18日）參議院通過《GENIUS法案》，為穩定幣和加密產業注入一劑強心針，引爆加密貨幣族群大漲。

作為市值第2大的穩定幣發行商，Circle被視為加密貨幣邁向主流支付和受監管金融的核心玩家。自6月5日上市以來，股價從IPO時31美元狂飆至週三收盤199.59美元，漲幅高達543%。

而作為最早押注Circle的機構投資者伍德，在市場為監管突破而狂歡前，已大動作砍出Circle持股，根據交易揭露，方舟基金繼週一先套現5170萬美元（約新台幣15.3億元），週二又拋售了30萬股，價值約4470萬美元（約新台幣13.23億元），兩日累計拋售64.3萬股，總價值約9650萬美元，佔其初始持股的14%。

相較之下，其他主要股東如BlackRock並未揭露類似交易，Circle執行長Jeremy Allaire本人也僅計劃出售其8%的股份（約158萬股）。

長期以來，ARK以其對加密貨幣和顛覆性技術的堅定押注而聞名。作為比特幣最積極的機構支持者之一，Wood今年稍早預測，到2030年，比特幣的價格可能達到150萬美元（約新台幣4440萬元）。

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