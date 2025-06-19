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裕日車搭配「Re:Nissan」計劃 加速新車型開發與導入

2025/06/19 11:37

裕日車（2227）今天召開股東會，裕日車表示，後續將搭配日產汽車「Re:Nissan」計劃，加速新車型開發與導入，預期將產品開發週期縮短至30~37個月。（裕日車提供）（記者楊雅民攝）裕日車（2227）今天召開股東會，裕日車表示，後續將搭配日產汽車「Re:Nissan」計劃，加速新車型開發與導入，預期將產品開發週期縮短至30~37個月。（裕日車提供）（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）今天召開股東會，裕日車表示，後續將搭配日產汽車「Re:Nissan」計劃，加速新車型開發與導入，預期將產品開發週期縮短至30~37個月。裕日車董事長嚴陳莉蓮表示，去年全球經濟呈現復甦與挑戰並存，尤其地緣政治風險與利率上升等因素，帶來更多不確定性。

台灣汽車市場在疫情期間所累積的大量訂單已在前一年度去化完畢，去年市場回歸正常運作，國内小車市場銷售44.9萬輛，較同期減少3.7%。

今年裕日車將以主力銷售車型推出多款特仕車款（如 KICKS、X-TRAIL、SENTRA） ，吸引消費者目光。

零件外銷部分，將持續與日產汽車合作開發具競爭力的零配件，今年將拓展合作範疇，尋求埃及、泰國等海外市場機會，增加成長動能。

通路方面，深化據點的轄區經營，透過提供全價值鏈服務模式，增加與消費者的互動頻度，以擴大銷售機會。

同時深化保有客經營，導入NISSAN 會員管理，藉以提升保有車主再購意願與品牌忠誠度。

裕日車受惠於新車型上市、中國投資及零件外銷收益，去年成車銷售1萬9843台，市佔率4.4%；合併營收231.3億元，稅後每股盈餘5.57元。

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