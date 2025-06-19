新北都更106重建再添2案核定 老牌餅乾工廠轉型智慧廠辦大樓

曾經紅極一時的「台富餅乾」因應產業結構變遷，廠房將轉型為智慧型廠辦大樓。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動「都市更新106重建專案計畫」，近日再添2案核定，其中泰山案原址為60、70年代曾經紅極一時的「台富餅乾」工廠，因應產業結構發展，未來將轉型為智慧廠辦大樓；三峽案是該區首件都更案，預計打造地上21層的現代化住宅，改善公共空間，優化市容景觀。

都市更新處更新發展科科長林琬臻表示，泰山案座落新莊與泰山交界的核心工業區，過去以食品加工、傳統製造業為主，隨著時代變遷，產業結構改變，加上設備老舊，土地使用效率逐年降低。

請繼續往下閱讀...

林琬臻說明，此案原為台富食品公司，其中3到5層樓為廠房，據了解，數年前已無從事食品生產、廠房閒置，都更案2023年送市府都更處報核，現況部分拆除，未來將轉型為容納約1200名員工的15層樓智慧型廠辦大樓，目前建築規劃設計一樓店鋪及工廠類別提供舒適的開放空間，優化產業環境，也提升當地就業機會。

新北市三峽區首件都更案的基地現況為5戶2至3層樓磚造建物。（都更處提供）

另一件都更案鄰近三峽老街、中園國小，為三峽區首件都更案，基地現況為5戶2至3層樓磚造建物及未開闢的計畫道路，更新後將興建1棟地上21層、地下3層共121戶的耐震住宅大樓，協助市府取得並開闢道路用地，提升公共利益與都市生活機能。

都更處指出，為加速都更推動效率，市府2020年6月30日起推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，只要全體地主100%同意且0爭議，採協議合建或自行實施的都市更新案，可在6個月內快速審議通關，目前適用106專案共受理24件申請案，其中已核定14案，本次核定的2案平均審議天數約60天，希望協助老舊建物翻新，改善城市風貌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法