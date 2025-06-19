晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新北都更106重建再添2案核定 老牌餅乾工廠轉型智慧廠辦大樓

2025/06/19 10:56

曾經紅極一時的「台富餅乾」因應產業結構變遷，廠房將轉型為智慧型廠辦大樓。（記者賴筱桐攝）曾經紅極一時的「台富餅乾」因應產業結構變遷，廠房將轉型為智慧型廠辦大樓。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動「都市更新106重建專案計畫」，近日再添2案核定，其中泰山案原址為60、70年代曾經紅極一時的「台富餅乾」工廠，因應產業結構發展，未來將轉型為智慧廠辦大樓；三峽案是該區首件都更案，預計打造地上21層的現代化住宅，改善公共空間，優化市容景觀。

都市更新處更新發展科科長林琬臻表示，泰山案座落新莊與泰山交界的核心工業區，過去以食品加工、傳統製造業為主，隨著時代變遷，產業結構改變，加上設備老舊，土地使用效率逐年降低。

林琬臻說明，此案原為台富食品公司，其中3到5層樓為廠房，據了解，數年前已無從事食品生產、廠房閒置，都更案2023年送市府都更處報核，現況部分拆除，未來將轉型為容納約1200名員工的15層樓智慧型廠辦大樓，目前建築規劃設計一樓店鋪及工廠類別提供舒適的開放空間，優化產業環境，也提升當地就業機會。

新北市三峽區首件都更案的基地現況為5戶2至3層樓磚造建物。（都更處提供）新北市三峽區首件都更案的基地現況為5戶2至3層樓磚造建物。（都更處提供）

另一件都更案鄰近三峽老街、中園國小，為三峽區首件都更案，基地現況為5戶2至3層樓磚造建物及未開闢的計畫道路，更新後將興建1棟地上21層、地下3層共121戶的耐震住宅大樓，協助市府取得並開闢道路用地，提升公共利益與都市生活機能。

都更處指出，為加速都更推動效率，市府2020年6月30日起推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，只要全體地主100%同意且0爭議，採協議合建或自行實施的都市更新案，可在6個月內快速審議通關，目前適用106專案共受理24件申請案，其中已核定14案，本次核定的2案平均審議天數約60天，希望協助老舊建物翻新，改善城市風貌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財