林憲銘：駕馭AI應用決定國力 緯創助台灣掌握主導權

緯創董事長林憲銘（右起）、總經理林建勳今日出席竹北AI園區開幕典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新竹報導〕緯創資通（3231）竹北AI園區今日舉行開幕典禮，董事長林憲銘致詞時表示，AI未來將不只是科技產品，而是衡量「國力的象徵」，台灣過去依靠半導體與ICT（資通訊）產業打下基礎，但未來AI的應用與駕馭能力將決定國家實力，緯創希望從設備提供者角色出發，推動台灣掌握AI新時代的主導權。

林憲銘指出，緯創這幾年在台灣最大規模的投資，就是新啟用的AI園區，不僅承載企業的硬體開發，更藉由數位孿生、AI算力等技術，架構支撐未來10年、20年AI產業所需的基礎。他說：「我們看到的是硬體，但背後的基礎建設，其實是由軟體串起來的。」

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他強調，AI發展不只是企業競爭，而是攸關國家實力的長遠布局。「我們現在大概已經體會到，AI不是只是一個產品，而是未來國力的象徵。國家的力量是來自怎麼駕馭AI。」

林憲銘也感性回顧公司早年經營歷程，表示緯創從外界不看好、被認為「撐不過兩年」，一路走來靠著夥伴、中央與地方政府支持才有今天成果。他說：「我們不敢講已經很成功，但至少達到一個重要的里程碑，有足夠的力量貢獻給台灣、全世界。」

他進一步指出，面對資源有限的現實，企業要善用台灣資源創造最大附加價值，並透過全球布局，擴大影響力與夥伴網絡。「我們經營企業到現在，台灣企業領導者大概都有相同的願望，也有相同的努力。」

林憲銘強調，未來AI發展將結合硬體、軟體與算力優勢，預測未來、減少錯誤，開創新世代應用。他期許緯創能為台灣科技產業打造更強韌的基礎，讓台灣邁向更強壯、更富裕、也更有內涵的未來。

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