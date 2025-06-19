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穩定幣飆股Circle一夜暴漲逾3成 上市10天狂飆543％

2025/06/19 09:57

穩定幣飆股Circle一夜暴漲逾3成。（路透資料照）穩定幣飆股Circle一夜暴漲逾3成。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國週三（18日）參議院通過《GENIUS法案》，為穩定幣和加密產業注入一劑強心針，引爆加密貨幣族群大漲，其中又以穩定幣第飆股Circle最狂，股價當日飆升逾30%，在短短上市10天，股價已飆漲543%。

不僅Circle狂飆，加密交易平台Coinbase週三也大漲12.32%，收41.44美元，而Robinhood也漲4.54%，收78.35美元。

華爾街見聞報導，《GENIUS法案》的通過被視為美國加密產業的歷史性突破，該法案旨在明確穩定幣的法律地位，將其定義為數位現金，推動主流支付和結算領域的廣泛應用，而非僅限於當前80-90%的加密資產結算用途。

Circle聯合創辦人兼執行長Jeremy Allaire在X平台上興奮表示，歷史正在被書寫，美國參議院通過《GENIUS法案》，讓我們離突破性立法成為法律更近一步。

儘管法案尚需眾議院批准並由美國總統川普簽署生效，不過，Bernstein分析師Gautam Chhugani及其團隊已對今夏立法落地持樂觀態度。一旦該法案通過，我們預計穩定幣將從加密貨幣的貨幣軌道演變為互聯網的貨幣軌道。

作為市值第2大的穩定幣發行商，Circle被視為加密貨幣邁向主流支付和受監管金融的核心玩家。自6月5日上市以來，股價從IPO時31美元狂飆至週三收盤199.59美元，漲幅高達543%。

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