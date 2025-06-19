Fed按兵不動 鮑爾：通膨預計將「明顯」上升

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（18日）維持利率不變，政策制定者暗示2025年借貸成本仍有可能下降，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）警告，不應過度相信這一觀點，並稱，由於川普政府計劃徵收進口關稅，消費者商品價格將上漲，未來通膨預計將「明顯」上升。

《路透》報導，在結束為期兩天的政策會議後，鮑爾在記者會上表示，政策制定者們放緩了對降息的整體預期，以應對經濟增長放緩、失業率上升和價格上漲。

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鮑爾指出，即使不是關稅因素，基於近期通膨數據一直處於有利的低位，因此，降息實際上可能是合理的行動。但鮑爾也提到，成本衝擊即將到來，生產商、製造商和零售商仍在為誰來支付迄今為止徵收的關稅而展開複雜的鬥爭，而總統川普（Donald Trump）仍在考慮可能於下月初生效的一系列激進的進口關稅。

鮑爾表示，每個人都預測未來幾個月通膨將因關稅而大幅上升，因為製造商、出口商、進口商和零售商之間，總得有人為關稅買單，儘管人們會努力避免成為承擔成本的人。最終，關稅的成本必須被支付，其中一部份就將由最終消費者承擔。

鮑爾稱，如果再等幾個月或者無論需要多長時間，來真正了解提高進口關稅究竟會對通膨產生怎樣的傳導效應，聯準會將頭更做出更明智、完善的決策。

與聯準會聲明一同發佈的經濟預測中，政策制定者描繪了一幅溫和的停滯性通膨情景，2025年經濟成長放緩至1.4％，失業率升至4.5％，年底通膨率將升至3％，遠高於目前水位。政策制定者仍預計今年將降息0.5個百分點（2碼），但略放緩降息步調，2026年和2027年預計分別降0.25個百分點（1碼）。

19名政策制定者的意見存在分歧，其中7位認為無須降息。鮑爾表示，這種觀點的多樣性反映出，儘管圍繞川普關稅政策的不確定性已從4月的峰值回落，但目前仍「非常困惑」。並補充，政策制定者對通膨持續走高或勞動力市場疲軟的風險評估可能存在分歧。

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