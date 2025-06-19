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美國務院恢復留學生簽證！前提社媒帳號需設為「公開」

2025/06/19 08:28

美國務院恢復留學生簽證！前提社媒帳號需設為「公開」（法新社檔案照）美國務院恢復留學生簽證！前提社媒帳號需設為「公開」（法新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務院週三（18日）表示，將恢復處理針對外國學生的簽證，並加強對申請者社交媒體帳號的審查力度，所有帳號需設為「公開」，若拒絕可被理解為「試圖逃避或隱藏某些活動」。

港媒報導，美國國務院在發佈的聲明中表示，將恢復處理針對外國學生和訪問學者簽證，申請者將可以預約面談。

根據新的指導意見，工作人員將對學生簽證和訪問學者簽證申請者進行「全面、徹底審查」，為加速審查過程，將要求申請者將其所有社交媒體賬號設置為「公開」。

據美媒報道，美國國務院在給大使館的電報中說，通過對申請者社交媒體帳號的審查可以識別出「對美國持敵對態度、支持恐怖分子、實施反猶太暴力活動的申請者」。如果申請者拒絕將其社交媒體帳號設置為「公開」，則可被理解為「試圖逃避或隱藏某些活動」。

今年5月27日，美國國務院宣布暫停處理對外國學生和訪問學者的簽證，申請者不可預約面談。

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