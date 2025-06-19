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再砲轟鮑爾 川普：我來當Fed主席都做得比他好

2025/06/19 09:51

美國總統川普（右）表示，自己來當Fed主席都會做得比現任主席鮑爾（左）好。（法新社資料照）美國總統川普（右）表示，自己來當Fed主席都會做得比現任主席鮑爾（左）好。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）舉行會議期間，美國總統川普（Donald Trump）再度槓上Fed主席鮑爾（Jerome Powell），在預期聯準會不會降息的情況下，川普週三（18日）抨擊鮑爾在任內「表現很差」，並直言，自己都會做得比他好。

《路透》報導，川普在白宮接受記者採訪時，表達了對鮑爾的不滿，川普直言「也許我應該去聯準會」，「我可以任命自己擔任Fed主席嗎？我會比這些人做得好得多」。

川普長期以來一直批評鮑爾，並在今年稍早暗示要解僱鮑爾，引發了市場擔憂。川普後來收回了自己的發言，強調不會在任期結束前解僱他，但他並沒有停止更廣泛的批評，並明確表示，不會讓鮑爾續任Fed主席。

川普表示，鮑爾大約9個月後就會離開，他將不得不離任，自己永遠不會重新任命他。並提到前總統拜登（Joe Biden）在自己的任期內再度提名鮑爾，背後原因不知為何，也許他是民主黨人，而他表現得不好。

聯準會在週三政策會議結束後，維持利率不變，政策制定者正在權衡經濟降溫的跡象、美國進口關稅導致的通膨上升風險以及不斷升級的中東危機。

在Fed做出決定之前，川普就對央行表達了失望，並強調，他認為聯準會降息為時已晚。川普表示，自己都叫他「慢郎中鮑爾」，因為他動作總是太慢。川普補充，自己的意思是，如果認真看看鮑爾，每次自己都是100％的正確，而鮑爾總是錯了。

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