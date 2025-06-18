糊塗「偷銅賊」剪錯電纜線、一毛未獲 卻造成洛杉磯網路中斷

美國幾名竊賊偷取光纖電纜，造成洛杉磯部分地區網路中斷。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國幾名竊賊偷取光纖電纜，造成洛杉磯部分地區網路中斷，他們大費周章地切割光纖電纜找銅線，但因為光纖線路不含銅，最後一分錢都沒拿到。

上週末洛杉磯許多家庭斷網，原因是一些竊賊試圖從光纖電纜中剝去銅線。網路服務供應商Spectrum向《洛杉磯時報》透露，範奈斯地區斷線事件影響洛杉磯縣和文圖拉縣的大片居民，受影響居民總數尚不清楚。

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大量網路使用者從上週日凌晨午夜一直苦苦等待服務恢復，直到週一凌晨維修工作完成。

Spectrum 報告稱，為恢復服務，施工人員需要對光纖連接進行數千次熔接，這是一個耗時的過程。由於需要逐根熔接整條光纖的護套，因此需要調派額外的施工人員前往被破壞的地點。

媒體指出，令人心酸的是，這些電線切割賊一分錢都沒拿到，因為Spectrum的光纖線路不含銅。據報導，這些竊賊爬樹、剪斷多段電線尋找銅線，卻一無所獲。當局至今仍未找到這些「故意破壞」的犯罪嫌疑人。

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