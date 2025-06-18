晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

糊塗「偷銅賊」剪錯電纜線、一毛未獲 卻造成洛杉磯網路中斷

2025/06/18 19:07

美國幾名竊賊偷取光纖電纜，造成洛杉磯部分地區網路中斷。（取自網路）美國幾名竊賊偷取光纖電纜，造成洛杉磯部分地區網路中斷。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國幾名竊賊偷取光纖電纜，造成洛杉磯部分地區網路中斷，他們大費周章地切割光纖電纜找銅線，但因為光纖線路不含銅，最後一分錢都沒拿到。

上週末洛杉磯許多家庭斷網，原因是一些竊賊試圖從光纖電纜中剝去銅線。網路服務供應商Spectrum向《洛杉磯時報》透露，範奈斯地區斷線事件影響洛杉磯縣和文圖拉縣的大片居民，受影響居民總數尚不清楚。

大量網路使用者從上週日凌晨午夜一直苦苦等待服務恢復，直到週一凌晨維修工作完成。

Spectrum 報告稱，為恢復服務，施工人員需要對光纖連接進行數千次熔接，這是一個耗時的過程。由於需要逐根熔接整條光纖的護套，因此需要調派額外的施工人員前往被破壞的地點。

媒體指出，令人心酸的是，這些電線切割賊一分錢都沒拿到，因為Spectrum的光纖線路不含銅。據報導，這些竊賊爬樹、剪斷多段電線尋找銅線，卻一無所獲。當局至今仍未找到這些「故意破壞」的犯罪嫌疑人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財