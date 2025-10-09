台積電今首發放季度股利5元 張忠謀6.25億元入袋

台積電（2330）今天發放第一季盈餘配發每股5元現金股利。

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭股台積電（2330）今年第一季盈餘配發每股5元現金股利，股利總金額達1296.6億元，創季度股利與總金額歷史新高紀錄，今（9）日發放股利，為台股注入活水。

台積電今發放股利為今年第一季盈餘所配發，每股由上季的4.5元調高為5元，為季度配發現金股利以來最高。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電12.5萬張，若未處分持股，估計將有約6.25億元入袋；台積電董事長魏哲家持股6825張，估計將有3412萬元入袋；行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，估計將領到82.68億元；台積電前董事長劉德音2024年6月退休持有台積電1.29萬張，若也未處分持股，估計將可拿到6455萬元。

AI熱潮與美國聯準會降息前景激勵美股週三收漲居多，標普500指數與那斯達克指數雙雙再度創下歷史，輝達執行長黃仁勳指AI算力需求大增，激勵輝達股價漲幅達逾2%，台積電ADR上漲10.49美元，漲幅為3.57％，收在304.52美元。台積電（2330）昨股價下跌，收1415元，法人預期台積電今股價將走高。

