路易莎多品牌拓展餐食市場 營收拚雙位數成長

路易莎咖啡董事長黃銘賢（中）表示，將以多品牌拓展餐食市場，今年營收可望重回兩位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕本土連鎖咖啡路易莎今天召開股東會，路易莎董事長黃銘賢表示，路易莎將以多品牌拓展餐食市場，今年一口氣併入多個餐飲品牌，全年營收拚雙位數成長，明年非咖啡的餐食類營收比重將超過5成目標。

路易莎2024年營收約23.92億元，年減1.04%，為歷史次高，毛利率46.27%，則是創新高，惟受咖啡期貨飆高等影響造成業外虧損，每股盈餘相較前一年減少1.64元，股利維持4.5元，配發率近97%。

請繼續往下閱讀...

路易莎去年毛利率 46%，高於去年43%，主要是中央工廠運作發揮高效益，一、 垂直整合與自有供應鏈，積極打造從咖啡豆、食品到原物料，都大量自製或控管來源，降低了對外購進的成本，提高了毛利空間。

二、產品多元化、高毛利品項增加，不只賣咖啡，還賣輕食、甜點、餐盒等高毛利商品，拉升了整體毛利。

三、規模經濟，大量採購原物料，能以更低成本取得，進一步優化毛利結構。四、調整定價策略，產品升級和微幅調價，使得客單價提升，也帶動毛利改善。

路易莎咖啡目前全台門市約有560間，今年元月一口氣併入多個餐飲品牌，除了初泰3間、Louisa BAKERY麵包坊2間、self room 健身房1間之外，還包括文青火鍋「丹生炊事」（1間）、茶食館「玖仰」9間（6間直營、3間加盟）、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間、牛排館「青焰炭火熟成牛排｣3間，帶動第一季營收約6.457億元，較去年成長12.96%，創同期歷史最高。

黃銘賢表示，將全力搶攻餐食市場，因應消費者外食需求日益擴大，推出「健康好食」系列，結合多穀米的活力新食感盒餐，在主要門市每天可以販售過百個，一個月增加約20萬元營收，成長約兩成，而且營收貢獻逐漸竄高，突破傳統咖啡品牌框架，不斷延伸消費者生活需求，開創新的商機。

他對於多品牌發展深具信心，尤其是對於自助餐市場，青焰與知名飯店合作成績斐然，目前每月營收達2000萬元，已經從北部往中南部發展，預計今年至少增加到6間，明年預期有倍數成長到12間的機會，加計玖仰、丹生炊事及光焙若蔬食等品牌的收入，將佔集團總營收超過5成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法