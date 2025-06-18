深耕高雄 陽明完成高雄港第70號貨櫃碼頭20年續租合約

陽明海運子公司鴻明裝卸與港務公司完成高雄港第70號貨櫃碼頭20年長約簽約儀式。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明旗下全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬公司，今（18）日與臺灣港務公司高雄分公司簽署高雄港第70號貨櫃碼頭20年續租合約。陽明表示，透過鴻明裝卸與港務公司以長約合作續租第70號貨櫃碼頭，預估每年可穩定處理55萬至60萬TEU裝卸量。

陽明指出，完成第70號貨櫃碼頭20年續租合約，除確保穩定亞洲區間航線靠泊及裝卸服務外，更代表陽明集團深耕高雄的決心，後續將持續更新優化碼頭作業機具、建構高效率之碼頭作業服務，以鞏固陽明航線服務競爭力，滿足客戶在高雄港的業務需求。

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今日簽約儀式在陽明董事長蔡豐明、港務公司董事長李賢義共同見證下，由鴻明裝卸董事長史美琦與港務公司高雄分公司總經理王派峰在高雄港港史館完成簽署。

陽明指出，高雄港為陽明海運全球航線布局的重要港口，第70號貨櫃碼頭則為亞洲區間航線轉運樞紐港，陽明在此碼頭營運已逾40載，鴻明裝卸將規劃於未來逐步更新第70號貨櫃碼頭營運機具，並導入具環保節能設計之新型設備，強化碼頭營運效能，進一步提升碼頭安全標準，提供更加卓越之作業效率，預估每年可穩定處理55萬至60萬TEU裝卸量，除挹注高雄港貨櫃進出口量外，更能與現行高雄港第六貨櫃中心第108～111號碼頭搭配，發揮雙碼頭作業綜效，為陽明海運鞏固全球航線服務網絡競爭力，完善長短線及轉運之貨儎運輸需求。

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