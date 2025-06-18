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買氣未見起色 5月全國個人房地合一稅年減2成

2025/06/18 13:02

房市買氣降溫，短期內房地合一稅收恐怕很難再創高。（永慶房產集團提供）房市買氣降溫，短期內房地合一稅收恐怕很難再創高。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕新北市大力挹注，5月全國個人房地合一稅稅收月增13%，不過，整體房市買氣仍未見起色，相較去年同期大減2成。

根據財政部統計資料庫最新發布，5月全國個人房地合一稅稅收金額約49.5億元，觀察六都加新竹縣市，以新北市貢獻最多、約15.1億元，且相較去年同期大增44%，反觀其它主要都會區的稅收金額，相較去年同期全數衰退，又以新竹縣市年減幅最大、衰退71%，其次則是台南市、年減52%，其它四都年減幅落在17%至40%之間。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，六都加新竹縣市的5月房地合一稅稅收金額，相較去年同期有六個都會區呈現衰退，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。

房市已連續低迷好幾個月

尤其去年上半年因房價飆高促使買氣火熱，個人房地合一稅稅收自然跟著創新高，但今年房市買氣明顯降溫，而且連續幾個月呈現低迷，全台許多縣市的稅收皆呈現年減現象，短期內恐怕很難再創新高紀錄。

陳金萍補充，目前房市仍壟罩觀望氣氛，除受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響外，近期因美國總統川普關稅戰議題，導致國際局勢動盪，也間接影響民眾購屋信心，後續房市表現仍須密切觀察後續政經局勢變化以及政策走向。

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