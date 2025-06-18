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奧特曼：Meta開出1億美元天價簽約金挖角OpenAI員工

2025/06/18 13:05

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）爆料，Meta開出1億美元（約新台幣29.53億元）的簽約金，挖角OpenAI員工。（法新社）OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）爆料，Meta開出1億美元（約新台幣29.53億元）的簽約金，挖角OpenAI員工。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有鑑於AI實力已成為科技業未來發展的關鍵，科技巨頭們搶奪AI人才已達到狂熱程度。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日爆料，科技巨頭Meta為加強公司AI策略，開出1億美元（約新台幣29.53億元）天價簽約金挖角OpenAI的員工。

綜合媒體報導，奧特曼週二（17日）在其弟弟主持的「Uncapped」播客節目中透露，Meta最近向OpenAI團隊多名成員提出超高額的聘用條件，像是1億美元的簽約獎金，以及每年超過此金額的薪酬，但目前為止，公司最優秀的人才沒有接受Mata的挖角。

對於員工之所以未接受Mate高薪挖角，奧特曼認為，Meta雖有很多值得尊敬的地方，但他不認為Meta是一家擅長創新的公司，並稱Mate高薪挖角此舉創造出來的工作可能讓人更重視金錢而非熱情和使命，認為這樣的公司文化風險值得小心。

對於上述報導，Meta尚未回應媒體置評請求。

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