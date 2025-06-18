藍委廖偉翔稱中火用煤量暴增1.47倍 台電打臉「錯誤對比帶風向」

藍委廖偉翔稱中火用煤量暴增1.47倍 ，台電反駁稱錯誤對比帶風向。（廖偉翔提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔調閱台電台中發電廠（中火）燃煤資料，查出從5月17日第三核能發電廠（核三）除役後，到6月15日短短28天內，用煤量高達115.247萬噸，平均每天竟達3.8415萬噸，暴增了1.47倍，對此，台電稱中火用煤量減近40萬噸比去年少，「立委勿錯誤對比帶風向」。

廖偉翔遭「中四廢翔」提出罷免案，可能由中央選舉委員會在後天週五（20日）公布審定結果，讓大罷免進入第3階段投票，廖偉翔近期提出多份中火火力全開、空污與健康誰負責等文宣，強調今年1月1日到5月16日，台中電廠總用煤量為353.9096萬噸，平均每天2.6022萬噸，但自5月17日核三除役後，到6月15日短短28天內，用煤量高達115.247萬噸，平均每天竟達3.8415萬噸，暴增1.47倍。

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台電指出，立委自行計算5月中至今及1月至5月中，兩個時間段的平均每日用煤數據，進而提出「用煤增加」說法，是基準點完全錯誤比較，事實上，委員忽略顯而易見簡單事實，夏天用電較高並非今年才有，更並非「令人震驚變化」，而是氣候變化與用電常態。

台電強調，今年1到3月配合秋冬空污季，燃煤機組減發運轉，也讓中火用煤量呈現夏季高於秋冬季節趨勢，而去年1月至6月16日中火用煤量共512.8萬噸，核三廠兩部機組當時皆正常運轉發電，而今年同期用煤量472.9萬噸，較去年減少近40萬噸，顯見與核三除役無關。

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