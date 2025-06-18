通膨、房市多頭 17年來雙北市公寓平均單價幾近翻倍漲

自2007年第三季有統計以來，台北市公寓買賣契約平均總價就已經站上1千萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕歷經超過17個年頭，房市經過多次多頭走勢，雙北市公寓房價也呈現越老越貴，尤其是新北市老公寓買賣契約平均單價、總價，逾17年來更是翻漲超過1倍。

根據內政部不動產資訊平台發布，自2007年第三季有統計以來，台北市公寓買賣契約平均總價就已經站上1千萬元，至今已連續70個季度、長達17.5年突破1千萬元，至於，新北市公寓平均總價則在2023年第三季站上1千萬元關卡，目前已連續6個季度。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市住宅空置率低，加上缺乏大量重劃區供給，大樓住家本來就相對稀少，這幾年房價上漲後，對於周邊老公寓也有帶動效果。

進一步回溯雙北市公寓平均單價、總價走勢，2007年第三季，台北市公寓平均總價約1071.4萬元，平均單價約33.59萬元，到了2024年第三季，北市老公寓買賣契約平均房價站上統計以來新高，每坪均價來到65.52萬元，漲幅已高達90.05%。

17.5年來 新北市老公寓房價翻漲逾1倍

新北市公寓漲勢更是誇張，2007年第三季平均單價約18.05萬元、平均總價約535.16萬元，但到了最高點的2024年第二季，平均單價約41.25萬元、平均總價約1103.9萬元，漲幅分別約1.28倍、1.06倍。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，「便宜治百病」成為房市熱銷產品的真理，單總價相對低廉、且實坪多而虛坪少的老公寓成為購屋族成家圓夢的標的。另外，近年雙北市老屋重建加速，促使部份投資置產族提早布局重建商機。

根據主計總處人口與住宅普查可知，全臺建物樓層數落在2至5樓的比率高達58.8%，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，其中台北市比率有51.8%、新北市約46.7%，顯示公寓在台北市占比相對高。

即便公寓在機能、安全、管理上都有先天上的缺陷，但在台北市其實都是穩定主流，尤其銀行業務操作在鑑價時不會打折，除低公設、土地高持份優勢外，甚至還會有許多謄本看不到的特殊的誘因，如：增建、補登、重建、收益等，形成另類價格支撐。

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