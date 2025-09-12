台灣關稅談判背後 外媒1文揭內幕

美國公布的各國關稅行政命令中，台灣的稅率為20%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四（11日）表示，「即將與台灣達成1項重大協議」，而外媒日前揭露台美談判內幕，表示當世界各國領導人排隊與美國總統川普（Donald Trump）面對面談判貿易政策時，台灣官員卻意識到，他們似乎無法有這樣的特權。

上月川普宣布，對台灣徵收20%對等關稅，我國總統賴清德隨即公開表示，這是台灣的「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，白宮已成為各國元首，尋求制定雙邊關係新框架的場所，但台灣因為與中國的關係，意味著美國與台灣要進行任何正式會晤恐會出現一些挑戰。

台灣外交部次長吳志中向《華盛頓觀察家報》透露：「台灣的情況非常不同，因此我們以非官方方式處理川普事件。」1979年美國因承認中國而與台灣斷交，並透過《台灣關係法》（TRA）與《美國在台協會》（AIT）維持與台灣的關係。

《華盛頓觀察家報》指出，台美之間的雙邊談判，可能會引發北京的強烈回應。吳志中表示：「如果我們能再川普的辦公室裡見到他，對我們來說是1場勝利，但這種事似乎不太會發生。」

台灣政策專家擔心，無法與總統接觸將導致重新談判關稅變得不可能。中經院長連賢明表示，「台灣的情況更加複雜，因為台灣無法與川普本人直接接觸」、「 我認為這是達成協議的關鍵問題」。

他也說：「你必須與川普面對面談判，因為他喜歡達成協議，並讓他覺得他確實贏了。」自川普開始第2個任期以來，多位世界領導人來到白宮，尋求減輕川普的關稅威脅，並藉此機會就其他懸而未決的問題展開對話。

美國政府曾多次提出，對外國製造的半導體和電腦晶片徵收新一輪關稅的想法，以促進國內生產並提高關鍵零件製造的自給自足能力。

值得一題的是，半導體和晶片是台灣的兩大主要產品，美國是其最大的市場之一。連賢明表示：「不幸的是，台灣沒有機會（訪問白宮），因此，無論我們（內部）達成什麼協議，最終都會被川普拒絕。」

儘管在貿易政策上存在分歧，但賴清德8日接受本報專訪時表示，美國在肩負世界安全與和平工作的同時，雖然面臨諸多挑戰，但台美雙方在外交、國防等各層面的合作持續加強。

他特別強調台灣在國際社會具有3大優勢：作為亞洲民主燈塔、位居第一島鏈關鍵位置，以及擔任全球民主產業供應鏈重心。

賴清德也說，川普上任後與台灣的合作、提供台灣的協助並未停止或減少。

而在貿易談判中，賴清德7月時曾表示，台灣團隊會在維護國家、產業利益、國民健康及糧食安全等原則上，致力促進台美貿易平衡。

