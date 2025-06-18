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世界上有多少黃金？答案揭曉

2025/06/18 14:53

近年黃金價格屢創新高。（彭博資料照）近年黃金價格屢創新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年黃金價格屢創新高，作為全球市場上最受矚目的避險資產之一的黃金，究竟目前全球的黃金儲量有多少？開採了多少？外媒綜合美國地質調查局和世界黃金協會的估計顯示，目前全球人類擁有的黃金，包含實體黃金物品等，和已知地殼蘊含量，約在25.1萬至27.1萬公噸之間，不過此數字仍有高度不確定性。

生活科學（Live Science）網站報導，要回答這些問題，最簡單的方法就是從人類迄今開採的黃金數量著手。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）估計，人類在歷史上已經從岩石和河流中採集了約18萬7000公噸黃金，其中大部分用於製作珠寶，此1估計遠低於世界黃金協會（World Gold Council）今年2月給出，全球已開採約21萬6265公噸黃金的估計數據。

世界黃金協會稱，其中大約45%用於製作珠寶，22%以金條和金幣的形式被收藏，17%存放在各國中央銀行。

人類已開採了地殼中相當一部分可經濟開採的黃金，但仍有儲量。根據美國地質調查局的報告發現，全球仍有約6萬4000公噸黃金蘊藏在具有經濟效益的礦床中。

而目前擁有最多未開發黃金儲量的國家是俄羅斯、澳洲和南非。

世界黃金協會引用英國顧問公司「金屬聚焦」（Metals Focus）的數據稱，全球黃金儲量為5萬4770公噸，而黃金資源量估計約為13萬2110公噸。

文章綜合美國地質調查局和世界黃金協會的估計顯示，目前全球人類擁有的黃金，包含實體黃金物品等，和已知地殼蘊含量，約在25.1萬至27.1萬公噸之間，不過此數字仍有高度不確定性。

報導指出，地球上的大部分黃金並非集中沉積或流經地表。加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）的研究顯示，地殼中遍布著不值得開採的微小金粒和金塊，這些顆粒在海水和火成岩中尤其普遍。

英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）的數據顯示，地殼中的黃金濃度約為每公噸0.004克，因此地殼中的所有金粒可能重達4億公噸。

報導表示，上述這些黃金儲量看起來似乎很多，但專家表示，這只是地球實際蘊藏量的一小部分。相較於地核中的黃金儲量，地殼中的黃金儲量其實微不足道。

地質學家稱，地球99%以上的黃金蘊藏在地核中，足以覆蓋整個地球陸地表面半公尺厚。

澳洲蒙納許大學（Monash University）礦床地質學家兼研究員沃伊西（Chris Voisey）表示，當地球形成時，大部分可開採的黃金都沉入了地核，因其密度很高。

鑑於地球金礦中如此多的金礦位於地核，而地殼中的金礦濃度變化又非常大，沃伊西「嚴重懷疑」研究人員能否準確測量地球上所有的黃金數量，且他認為，要確定人類尚未發現的黃金究竟有多少，也是「不可能的」。

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