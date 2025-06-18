川普第三度推遲TikTok在美禁令 再延長90天

美國總統川普17日宣布，將再次延長中國「字節跳動」短影音軟體「TikTok」（抖音國際版）剝離美國資產的最後期限。（示意圖，路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）17日宣布，將再次延長中國「字節跳動」短影音軟體「TikTok」（抖音國際版）剝離美國資產的最後期限，白宮方面表示，總統不希望TikTok熄燈，美國政府將利用這段時間推動交易完成，確保用戶資料安全。

TikTok原先受美國國會2024年4月通過的「保護美國人免受外國對手應用程式侵害法案」衝擊，必須在今年1月19日前出售，否則禁止在美營運。不過川普在今年1月上任後，就簽署行政命令延長禁令75天；但到了4月時川普又宣布再次延長禁令限期75天（至6月19日），以便持續推動分拆交易案進行。

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本月初外媒又引述知情人士消息指出，川普計劃再次延長TikTok剝離美國資產的最後期限。如今外媒最新報導也指出，川普於週二再度表示，將再延長TikTok「出售否則禁用」的執行期限，他也強調出售TikTok的協議最終會達成，中國國家主席習近平最終將同意這項交易。報導指這也是川普第三次延長TikTok的出售期限。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也發出聲明表示，川普總統本週將簽署一項額外的行政命令，以維持TikTok的正常運作。聲明指總統不希望TikTok停擺，並提到此次延長期限為90天，重申「政府將在此期間努力確保這筆交易的完成，以便美國人民能夠繼續使用TikikTok，並確保他們的數據安全」。

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