澄清負面消息 國票金今發重訊、23日提前開法說會

近日負面消息不斷，國票金已公告將於6月23日召開法說會，今日也發布重訊澄清。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕明（115）年才進行董監改選的國票金（2889），近來各類負面訊息不斷，改選大戰儼然提前開打，原本每季召開一次法人說明會的國票金，已決定提前於下周（6/23）召開法說會，說明營運狀況，針對外界的質疑，今日則是發佈重大訊息對外澄清。

近日外界針對2021年國票金、安泰銀錯失合併機會，落入14家上市金控中，規模、獲利表現的後段班；投資虧損的子公司國票創投，更是外界抨擊的焦點。

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對此，國票金控今日發布重訊指出，該公司所屬國票創投子公司，依2022年經簽證會計師查核財報，資本額17.5億元，股東權益總值為12.48億元，淨值並未出現負數的情形。國票金各子公司辦理投資及授信業務，若涉及關係人交易，均按金控法45條規定程序辦理，遵循公司治理制度。

針對國票創投持有「雷虎生技」，國票金表示，「雷虎生技」是雷虎科技的子公司，國票創投投資時陳冠如尚未擔任雷虎生技董事長，另，子公司目前與愛之味公司並無授信往來，投資雷虎生技導致帳面虧損，均已依內部規定辦理檢討呈報。

至於外界質疑京城銀行併購案，國票金強調，當時因雙方沒有共識，因此並未進入董事會討論。國票金指出，該公司於2022年首次辦理現金增資案，獲主要股東全力支持，認購踴躍，順利完成募集。

對於近日市場諸多質疑，以及近月市場變化、匯率波動等影響，國票金已訂定下周一（23日）舉行自辦法說會，說明公司營運概況。

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