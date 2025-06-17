美國雞蛋價格高漲 ! Tractor Supply曝 : 20％客戶都在養雞

約有1100萬美國家庭在後院飼養雞，比2023 年增長28%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕禽流感疫情造成美國雞蛋供應吃緊，雞蛋價格居高不下，美國人開始自己養雞。據報導，美國大型零售商Tractor Supply（TSCO ）指出，近年雞蛋價格上漲推動，約有5分之1的客戶養雞，即使現今雞蛋價格略有下降，目前也沒有看到該業務有任何放緩。

數據顯示，美國雞蛋價格已從今年3月的每打A級大雞蛋平均6.23美元（約新台幣183.4元）的高點下跌，但5月每打雞蛋仍為4.55美元（約新台幣133.9元），高於2024年5月的2.70美元（約新台幣79元）。

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據報導，近年美國雞蛋價格高漲，促使許多美國人投資新的後院寵物「雞」。根據美國寵物用品協會的數據，目前約有1100萬美國人擁有雞，比2023年增加了28%。

分析師指出，這項數據對Tractor Supply來說，是個好消息。Tractor Supply銷售從雞舍到飼料再到雞雛的各種產品，在全美國擁有2300多家門市，主要服務業餘農民，並為許多人提供類似雜貨店的服務。

專家指出，「小雞日」（Chick Days）是美國的春季活動，主要販售活體雛雞。2024，Tractor Suppl共售出了1050萬隻小雞。

瑞穗證券董事戴維·貝林格（David Bellinger）日前在一份報告中指出，雖然雛雞本身的售價根據品種和性別不同，每隻在2美元（約新台幣58.8元）到4美元（約新台幣117.7元）之間，但雞舍、飼料和保溫燈等二次購買的價格，平均每年10筆交易中，最高可達300美元（約新台幣8830元）到400美元（約新台幣1.17萬元）。

貝林格估計，Tractor Supply的忠誠會員中，有700萬到800萬人都擁有雞。

據報導，隨著美國城市居民轉向遠距工作，有些人擁抱了鄉村生活方式，成為了Tractor Supply的客戶。從2020年3月的低點開始至2024年10月，Tractor Suppl股價上漲了約350%。

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