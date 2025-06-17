「鐵粉」出清輝達！對沖大老揭清倉5風險 重倉奇鋐、緯穎

出清輝達！對沖大老曝清倉5風險。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「該賣就得賣，你不可能愛上1支股票。」管理1億美元（約新台幣29.5億元）資產的對沖基金創辧人、同時也是輝達「鐵粉」Jonah Cheng，在輝達助其基金去年大賺42%後，今年第1季選擇了全部清倉，他表示，清倉背後主因包括GB200機架延遲、庫存風險、盈利預測缺乏上調、來自定製設計晶片的競爭以及雲端運算公司支出步伐放緩5風險。

對沖大老重倉奇鋐、緯穎（資料照）

目前，他更青睞為科技巨頭提供關鍵零件的中小型供應商，其重倉標的包括AI伺服器製造商緯穎（Wiwynn Corp.）與天弘科技（Celestica Inc）、散熱廠商奇鋐（Asia Vital Components Co.），以及高速連接解決方案供應商Credo Technology。

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彭博報導，對沖基金Captain Global Fund創辦人Jonah Cheng已在今年第1季清倉了輝達全部持股。這位前瑞銀集團分析師創立的科技股基金去年報酬高達42%，而輝達是其最大的獲利來源。

他在接受採訪時表示，輝達是其在2016年基金創立時的首批買入標的，過去9年持續加倉，見證了這家晶片製造商過去5年股價飆升超過1400%的驚人表現。

他坦言，我真的很喜歡輝達，這是我一生中賺到最多錢的股票，但該賣就得賣，你不可能愛上1支股票。

Cheng進一步指出清倉背後的5大擔憂，首先是輝達GB200機架相關的延遲問題，其次是庫存風險；第3是盈利預測缺乏上調，第4是定製晶片的競爭威脅，最後是雲端運算公司支出步伐的不確定性。

雖然第1季出清了輝達持股，不過，Cheng表示，他並沒有長期看空輝達，如果公司上調其盈利前景，他仍然會購買該股，並表示他沒有做空輝達。

除了出清輝達外，他在去年底也出清了台積電，因為地緣政治風險，以及雲服務提供者對支出計劃缺乏可見性。

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