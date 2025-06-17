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律師：美鋼「黃金股」安排恐會嚇跑外國投資人參與美國併購案

2025/06/17 09:54

國家安全律師認為，美鐵的「黃金股」安排可能會嚇跑外國投資人參與美國併購案。（示意圖，法新社）國家安全律師認為，美鐵的「黃金股」安排可能會嚇跑外國投資人參與美國併購案。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普13日簽署行政命令為日本新日鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel，美鋼）案開綠燈，但川普簽署這項行政令的前提是，美鋼、新日鐵與美國政府簽署國安保障協定（NSA，National Security Agreement），其中要求新日鐵向美國政府發行「黃金股（golden share）」。對此，有國家安全律師認為，美鐵的「黃金股」安排可能會嚇跑外國投資人參與美國併購案。

綜合媒體報導，新日鐵為收購美鋼，與美國政府簽署的國安保障協定，該協定包含一系列有關公司治理、國內生產和貿易等方面的承諾，其中要求新日鐵向美國政府發行「黃金股」。

報導指出，「黃金股」是一種特殊股權，通常由政府持有，持有者所持股份往往極小、但權利極大，可在公司重要決策中擁有特殊權利或否決權。此股權制度的設立也是為保護公司避免敵意收購，或確保國家利益與策略目標。

對此，威爾遜松西尼律師事務所的國家安全律師格魯恩斯佩希特 （Joshua Gruenspecht） 週一（16日）表示看法，川普政府將黃金股納入國家安全協議之舉是一個不同尋常的選擇，認為此舉會讓外國投資者保持警惕，懷疑自己能得到自己買的東西嗎？自己真的能控制這項資產嗎？

有美國官員透露，川普政府未來仍可能再次要求企業發行「黃金股」，但強調這種情況將非常罕見，並指新日鐵收購案不應被視為某種先例，認為該交易案不會影響絕大多數的跨國併購活動。

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