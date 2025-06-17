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不確定因子籠罩 富坦月收益基金領先反彈

2025/06/17 09:01

隨著美國對等關稅的90日暫緩期接近，市場觀望氣氛趨濃，而近日戰線升溫的以伊衝突，再為市場投入更多不確定性。（示意圖，彭博）隨著美國對等關稅的90日暫緩期接近，市場觀望氣氛趨濃，而近日戰線升溫的以伊衝突，再為市場投入更多不確定性。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕隨著美國對等關稅的90日暫緩期接近，市場觀望氣氛趨濃，而近日戰線升溫的以伊衝突，再為市場投入更多不確定性，儘管外界多預期緊張情勢不致擴散或持續太久，但箇中風險仍不宜不覷。考量近期各國與美國的關稅談判不時有正面消息激勵股市，權衝布局靈活性，續抱平衡型基金還是投資專家的普遍共識。

針對以伊情勢，西方資產團隊分析，數十年來兩國之間爆發戰爭，向來被認為是危險且難以想像的情境，但情勢正在變化，當地正位處多個相互交織爆發點的危機邊緣，華盛頓、中東的外交策略，武力威脅和國內政治壓力增添局勢的複雜程度，以及油價上漲等，可能為聯準會政策帶來不少考驗。

理財專家表示，現在的投資環境可說是多事之秋，布局難度不小，然而市場雖然多變，卻也不是什麼新鮮事，回顧歷史，在川普就任其首任美國總統時，就曾發動貿易戰，當時股債市波動程度不遜於今日，建議投資人續留市場，不要隨意出場，避免錯失市場反彈。

專家進一步指出，前一次貿易大戰期間，市場觸底後由高債息與高股息資產率先止跌回穩，以國人持有金額前三大的境外平衡型基金為例，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金精準配置雙高題材，在2018年股市自低檔回升後三個月的績效以12.26%名列第一。

而自從川普今年四月初宣布對等關稅措施後，市場再度重摔，所幸短短幾天在4/8就觸底回升，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的配置策略再一次奏效，至今已彈升近8%，績效表現同樣居冠。

銀行財富管理中心分析，這檔基金聚焦在收益投資，精選股利股與收益型資產，並靈活運用混合型資產積極提升收益與投資機會。基金同時提供約8.5%的年化配息，加上除美元之外，亦有日幣、澳幣與南非幣等多樣化幣別選擇，有利客戶進行資金規劃、貨幣分散，也維持其投資熱度。

基金達人觀察，境外基金觀測站統計過去半年裡，前十大淨申購基金中，平衡型（混合型）的基金就佔四檔，顯示投資人對能靈活調度股債比重的平衡型基金多所青睞，而在市場仍動盪起伏環境下，相信這股趨勢可望延續。

國人持有金額前三大股債平衡型基金績效（%）

基金 今年來 2018貿易戰 股市自低檔回升後三個月 （2018/12/24~2019/3/24） 本波關稅戰 股市自低檔回升迄今 （2025/4/8~6/15）
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 2.76 12.26 7.97
安聯收益成長基金 1.69 11.59 7.87
摩根多重收益基金 1.94 5.86 6.40

資料來源：境外基金觀測站截至5月底之國人持有規模前三大境外平衡型基金。理柏資訊，原幣績效截至2025/6/15，依績效排序。製表：記者吳滋雅。  

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