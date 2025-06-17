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這位CEO用人不看大學學歷 只看「3件事」

2025/06/17 09:06

美國電商平台 Complex 執行長雷文特（Aaron Levant）指出，他在用人時，不會看大學學歷。示意圖。（路透）美國電商平台 Complex 執行長雷文特（Aaron Levant）指出，他在用人時，不會看大學學歷。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在高等教育價值備受討論的現今，美國媒體與電商平台 Complex 執行長雷文特（Aaron Levant）公開表示，大學學歷在他的人才招聘標準中「幾乎毫無意義」，而他更重視3項特質，分別是主動積極的人格特質、對過往工作忠誠度與有用的技能和實戰經驗。

《CNBC》報導，雷文特指出，在招聘人才時，他從不把大學學歷當作一回事。而他自己本身就沒有大學學歷。他說：「他們（求職者）也許會把學歷寫在履歷上，但我根本不會去看，」不過這並不表示他在招聘上比較隨便。

經歷數十年創業與公司擴張後，雷文特表示，他非常清楚在打造一家公司時該尋找什麼樣的人才，無論是5人團隊或是上百人的企業，而在錄用某人之前，他會特別關注3項特質。

首先是「副業」。在評估一個人是否有熱情、興趣與企圖心時，雷文特會特別找尋一項具體指標：副業。

對雷文特而言，一項個人熱情投入的計畫或第二收入來源，象徵著他最重視的特質：主動積極、肯拚的人格特質。雷文特說：「我不在乎你是不是在 Etsy 上賣鉤針毛毯，這能讓我看出你這個人的個性，也回應了我所重視的特質。」雷文特補充說，副業也能讓人們在工作以外獲得成就感，進而提升他們在正式工作中的表現。

其次是對過往工作的忠誠度。對雷文特而言，過度頻繁換工作可能是立即淘汰的因素。「如果我看到有人7年換了7份工作，對我來說就是紅旗（Red Flags，危險信號）」，他認為這表示求職者可能缺乏忠誠度，或者能力不足，不值得留下來。

最後，雷文特指出，相較於學歷背景，他更關注求職者的技能或過去工作經驗，是否具備與職位直接相關，希望藉此找到能立刻上手的人才，才能迅速進入狀況。

雷文特說，你學得越多、實戰經驗越充足，企業就能少花時間訓練你，「你可以帶著這些經驗加入我們，幫助我們走得更快、更遠。」

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