晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

6旬夫妻存款僅300萬卻喊「錢太多」！歸功於退休前關鍵1步

2025/06/16 20:06

日本一對6旬夫妻因提早10年規劃退休生活及理財，退休後生活從容。（示意圖，彭博）日本一對6旬夫妻因提早10年規劃退休生活及理財，退休後生活從容。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人都在為退休後的財務狀況擔憂，日本調查指出，退休至少需要先準備「2000萬日圓」（約新台幣404萬元）。日媒則報導，一對六旬夫妻雖然僅有1500萬日圓（約新台幣303萬元）存款，年金收入也不算優渥，生活依然過得從容，關鍵在於10年前便開始提早規劃並調整退休理財。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一對住在東京都內的田中夫妻（化名），丈夫（67歲）曾是上班族，妻子（66歲）為家庭主婦，兩人合計的年金收入為每月23萬日圓（約新台幣4.7萬元），而每月生活費為18萬日圓（約新台幣3.6萬元），他們平日喜愛閱讀與園藝，每年還會出國或國內旅行一次。

由於年金收入足以支付日常開銷，1500萬日圓的存款幾乎未動用。他們也有信心，未來若遇到醫療、照護或房屋修繕等突發狀況，也能妥善應對，讓田中夫妻笑著說：「錢不花太浪費了，我們是不是該更奢侈一點呢？」

報導指出，田中夫妻之所以能過著「寬裕的退休生活」，關鍵在於他們50多歲時進行了一次「支出與資產的全面檢視」。隨著孩子逐漸獨立，他們開始檢視保險、通訊等固定支出，成功每月節省約3萬日圓的開銷。飲食等變動費用方面，他們也逐步養成「不浪費、不勉強、不混亂」的節約習慣，並非一味壓抑或忍耐。

到了60歲退休時，他們已經完全還清房貸。孩子也在那段時間離家自立，田中夫妻將一半的存款分階段投入低風險投資，選的是年利約2.5%的低風險商品，雖然利潤不高，但也不容易大幅虧損。

丈夫坦言，在妻子提醒開始思考退休生活前，自己從來沒認真想過錢的問題。剛好那時候社會上掀起老後2000萬（日圓）問題，一度很焦慮「真的需要那麼多嗎？」現在看來，我們根本不需要那麼多。他笑稱，雖然說「錢多得花不完」可能會被罵，但我們真的有點困擾，這算是令人開心的誤算吧。

不過，報導也指出，田中夫妻現階段雖然看似無虞，但「1500萬日圓就能一輩子安心嗎？」答案恐怕是否定的。因為即便身體健康順利長壽，仍須留意醫療、照護、災害與詐騙等風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財