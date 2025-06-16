6旬夫妻存款僅300萬卻喊「錢太多」！歸功於退休前關鍵1步

日本一對6旬夫妻因提早10年規劃退休生活及理財，退休後生活從容。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人都在為退休後的財務狀況擔憂，日本調查指出，退休至少需要先準備「2000萬日圓」（約新台幣404萬元）。日媒則報導，一對六旬夫妻雖然僅有1500萬日圓（約新台幣303萬元）存款，年金收入也不算優渥，生活依然過得從容，關鍵在於10年前便開始提早規劃並調整退休理財。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一對住在東京都內的田中夫妻（化名），丈夫（67歲）曾是上班族，妻子（66歲）為家庭主婦，兩人合計的年金收入為每月23萬日圓（約新台幣4.7萬元），而每月生活費為18萬日圓（約新台幣3.6萬元），他們平日喜愛閱讀與園藝，每年還會出國或國內旅行一次。

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由於年金收入足以支付日常開銷，1500萬日圓的存款幾乎未動用。他們也有信心，未來若遇到醫療、照護或房屋修繕等突發狀況，也能妥善應對，讓田中夫妻笑著說：「錢不花太浪費了，我們是不是該更奢侈一點呢？」

報導指出，田中夫妻之所以能過著「寬裕的退休生活」，關鍵在於他們50多歲時進行了一次「支出與資產的全面檢視」。隨著孩子逐漸獨立，他們開始檢視保險、通訊等固定支出，成功每月節省約3萬日圓的開銷。飲食等變動費用方面，他們也逐步養成「不浪費、不勉強、不混亂」的節約習慣，並非一味壓抑或忍耐。

到了60歲退休時，他們已經完全還清房貸。孩子也在那段時間離家自立，田中夫妻將一半的存款分階段投入低風險投資，選的是年利約2.5%的低風險商品，雖然利潤不高，但也不容易大幅虧損。

丈夫坦言，在妻子提醒開始思考退休生活前，自己從來沒認真想過錢的問題。剛好那時候社會上掀起老後2000萬（日圓）問題，一度很焦慮「真的需要那麼多嗎？」現在看來，我們根本不需要那麼多。他笑稱，雖然說「錢多得花不完」可能會被罵，但我們真的有點困擾，這算是令人開心的誤算吧。

不過，報導也指出，田中夫妻現階段雖然看似無虞，但「1500萬日圓就能一輩子安心嗎？」答案恐怕是否定的。因為即便身體健康順利長壽，仍須留意醫療、照護、災害與詐騙等風險。

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