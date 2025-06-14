Costco最新政策讓會員樂翻！但員工不開心：「絕對是場惡夢」

自6月30日起，美國Costco將允許黑鑽卡會員提前1小時入場購物，但對於部分Costco員工來說，卻是一場惡夢。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）即將在美國實施最新規定！自6月30日起，美國Costco將允許黑鑽卡會員（行政會員、Executive Members）比一般金星會員（Gold Star）提早1個小時、在上午9點就能夠入場購物，引發粉絲熱議，但對於Costco員工似乎就不是個好消息，有部分Costco員工就形容：「這絕對是場惡夢。」

《商業內幕》（Business Insider）報導，1名匿名的Costco經理稱：「公司並未投入更多人力來解決問題，反而是期望現有員工負擔更多工作。這在某種程度上也許還算合理，但到了某個程度，就只是為了節省成本。」他並透露，在因應6月30日排班變動時，相較於去年同期，他所能運用的薪資預算更加吃緊。

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Costco 並未立即回應《商業內幕》的評論請求。

網路上有人留言指出，他們所在的Costco分店，並未因此增加員工時數，而是將部分清晨補貨的工作調整到晚上。不過，目前尚不清楚這種安排是否已在全美國的Costco普遍實施。

1名網友分享：「我記得以前我們也會為商業會員提早開門，但那時候早班員工多了將近12個人。這幾十年來，公司砍掉了許多員工職位，現在卻要2個人做過去4、5個人做的事。」

多位 Costco 員工先前也曾向《商業內幕》表示，在開店前的幾個小時，通常是最忙碌的時段，堆高機與售貨員交錯穿梭，爭取時間完成商品擺設作業。某些門市的員工甚至會在凌晨 4 點就到班，只為了準備上午10點的開門營業。

若一切運作順利，一些Costco分店甚至能提早開門，這也是為何每天早上常可見顧客在門口排隊等候。

但也有不少員工指出，他們所在的門市現在就已經很難準時開門。這名匿名的Costco經理表示，若開門時間提前，將可能導致清潔工作無法完成，甚至必須將部分尚未上架的商品重新搬回後場，以騰出空間供顧客進場。

他說：「這絕對是一場惡夢，會又髒又亂，工作根本還沒完成。他們現在想要員工在更短時間內完成同樣的工作，而我可以很肯定地說，這每天都是在硬撐。」

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