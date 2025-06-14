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選邊站？越南正式加入金磚國家 成為第10個夥伴國

2025/06/14 11:24

越南加入金磚國家，成為第10個夥伴國。圖為手持越南國旗的女子。（法新社）越南加入金磚國家，成為第10個夥伴國。圖為手持越南國旗的女子。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前擔任金磚國家（BRICS）輪值主席國的巴西週五（13日）宣布，越南已正式獲准成為金磚國家的「夥伴國」，這也是金磚國家第10個夥伴國，根據相關機制，夥伴國雖然不是正式成員，但未來可參與金磚國家峰會，以及其他政策與經濟對話會議。

2009年成立的金磚國家原始成員為巴西、俄羅斯、印度與中國，2010年納入南非。到了2024年，又新增埃及、衣索比亞、伊朗與阿拉伯聯合大公國，2025年新增印尼，逐步擴張為抗衡西方主導秩序的重要多邊平台。

而在2024年時，金磚國家設置了「夥伴國」制度，先前已有白俄羅斯、玻利維亞、哈薩克、古巴、馬來西亞、奈及利亞、泰國、烏干達與烏茲別克加入，越南這次成為金磚國家第10個夥伴國。

越南曾在今年初表達有意與金磚國家建立夥伴關係，如今正式取得該地位，進一步強化其在全球南方（Global South）的多邊參與。

巴西在聲明中表示：「巴西歡迎越南的決定。越南是亞洲具關鍵影響力的角色，其推動南南合作（South-South cooperation）與永續發展的努力，與金磚國家的價值與利益高度契合。」

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