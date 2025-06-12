台電:用電創高啟用大林電廠5號燃氣機組 官網均揭露

台電依規定啟動大林電廠5號機，確保穩定用電。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電昨（11日）依規申報啟動大林電廠5號燃氣機組，引發國民黨高雄市議員邱于軒不滿；台電今（12）日表示，因受炎熱高溫影響，昨全台最高用電達到4039萬瓩，創下今年新高，為強化整體供電穩定，台電依法調度。

台電表示，今年比去年提早11天破4千萬瓩用電，且因民營和平電廠1號機、大潭電廠1號機、興達電廠5號機等機組檢修中，為強化整體供電穩定，台電昨日通報高雄市府環保局，下午1點56分啟動大林5號機併聯發電，今中午經滾動評估，因天氣影響致用電量降低，該機組已於下午3點左右解聯下線。

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台電說明，大林5號燃氣機組於2022 年底除役，台電依空污法轉為緊急備用電力設施，並可因應突發電力需求或機組特殊狀況時使用，同時也設有備轉容量率及機組720小時運轉上限進行總體管控。

對於議員屢用「爆料」二字形容啟動大林電廠5號燃氣機組，台電強調，配合高溫用電需求，依規定事前向高雄市環保局通報後正常啟動，機組運轉資訊皆於台電官網「公開揭露」。

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