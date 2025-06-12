光洋科分割半導體事業 設全資子公司「創鉅先進材料」

光洋科今日舉辦股東會。圖為董事長黃啓峰。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕靶材廠光洋科（1785）今日舉辦股東會，除通過盈餘分配案，決議每股配發2元現金股利外，也通過半導體事業分割設立全資子公司「創鉅先進材料股份有限公司」。

光洋科說明，此次半導體事業分割案是因應市場發展趨勢、強化各事業體專業經營效率所提出的組織調整策略。光洋科將以9.38億元的營業資產，換取創鉅發行的普通股3000萬股，預計於10月1日完成分割基準日相關作業。

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光洋科強調，此案完成後，公司仍將持有創鉅100%股權，兩家公司合併編製財報，分割案不影響光洋科整體財務結構與股東權益。

光洋科董事長黃啓峰表示，將持續依循公司長期策略方向，穩健落實組織調整與資源配置，專注於本業深耕，強化製程效能與材料技術，進一步提升部門間的協作效率與市場反應速度。

展望後續營運，光洋科表示，將持續強化技術創新與市場擴展，特別是因應產業發展持續開拓金屬材料、陶瓷材料、化學品等在資料儲存、運算、顯示等領域的前瞻應用，並持續深化綠色循環經濟布局，推動業務朝向高值化的方向發展。

面對國際政經情勢的多變，光洋科也說，也將審慎因應原物料價格、匯率波動等外部變化，穩步強化核心能力，以實現業務持續成長並維持長期競爭優勢。

光洋科5月營收30.7億元，月減18%、年增29%，前5月累計營收151億元，年增34%。

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