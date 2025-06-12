橘焱胡同啟動多品牌引擎 暑假進軍美國餐飲市場

餐飲業加速洗牌，橘焱胡同集團（2761）董事長吳念忠（左）和總經理楊哲瑋（右）今天宣布，啟動多品牌成長引擎，旗下人氣品牌「開丼」的首間海外據點暑假將進駐美國洛杉磯。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕餐飲業加速洗牌，橘焱胡同集團（2761）今天宣布，啟動多品牌成長引擎，旗下人氣品牌「開丼」的首間海外據點暑假將進駐美國洛杉磯。

橘焱胡同董事長吳念忠表示，美國今年底前會先開2家「開丼」試水溫，將進駐商場的美食街，海外布局將著眼於高消費華人聚集區、日式餐飲接受度高的美西市場。

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觀察台灣餐飲市場正邁入品牌分眾、規模競爭與海外輸出的新階段，橘焱胡同集團將聚焦品牌創新、系統規模化與國際展店3大支柱，驅動集團成長動能。

旗下品牌劃分為「燒肉事業群」、「連鎖品牌群」及「職人事業群」3大事業群組，並將推進「海外發展」列為第4大核心策略。

橘焱胡同集團總經理楊哲瑋表示，燒肉事業群今年第3季將推出全新「胡同燒肉酒場」，以親民的價格，主打暢快盡興的燒肉用餐體驗，吸引年輕族群與大眾市場。

「STAR HUTONG 星胡同」將升級為集團創新「All-Star旗艦據點」，成為集團未來品牌跨界合作、料理研發與體驗升級的領航品牌。

首波攜手鰻魚老店「四代目菊川」，重磅推出全新「名古屋航線料理」，結合和牛與鰻魚的頂級食藝，未來「STAR HUTONG 星胡同」將有更多跨品牌、跨領域的合作。

在台灣中價位快餐市場持續白熱化的競爭中，連鎖品牌群將展現其強勁的快速複製模型的實力，加速拓展市場版圖。

年初剛取得代理權的「胡椒廚房」，預計將於年底前於北中南拓展超過4家分店；去年底登台後即迅速掀起話題的「BHC韓式炸雞」開出佳績，下半年將加速進軍中部地區積極展店。

「四代目菊川」亦是今年展店重點品牌，預計最快於第4季進駐台北、台中國際指標性一線百貨與商場；「開丼」下半年持續加速國內展店腳步。

職人事業群旗下的「天婦羅杉村」與「台北鳥喜」為集團職人品牌的高端代表，集團近期最新投資的品牌「鮨中澤」，主打「江戶前板前壽司 × 日本直送食材 × 酒肴文化體驗」。

目前集團旗下品牌共14 個品牌、58家分店，預計年底將逾65家。

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