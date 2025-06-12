第9屆經濟部國家產業創新獎 成大教授助力台灣產業升級

成大智慧製造研究中心執行長鄭芳田（右）獲「國家產業創新獎」，10日接受行政院長卓榮泰（左）頒獎表揚。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年第9屆「經濟部國家產業創新獎」，國立成功大學材料科學及工程學系劉全璞講座教授、智慧製造研究中心執行長鄭芳田，多年來的學術及科技研究成果為產業創造驚人加值效益，估計超過百億元產值，雙雙入榜。

鄭芳田榮獲產學貢獻（個人類），他是智慧製造與工業自動化領域的開創者，被譽為「台灣半導體自動化教父」，持續推動智慧製造，並於2020年起擔任 IEEE 自動化科學與工程國際學術研討會（CASE）指導委員會主席，積極參與國際學術與產業合作。他首創「工業4.1」零缺陷製造與「工業4.2」綠色智慧製造，整合AI、大數據與工業物聯網技術，使製造達到產品零缺陷與淨零碳排，確保品質穩定並能永續經營。

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據2023年科睿唯安及2024年 Elsevier 數據，鄭芳田在智能代理、工業製造設計領域的學術貢獻，排名台灣與全球第1，技術已廣泛應用於晶圓、面板與碳纖等跨產業，預估每年可增加超過100億元產值。他促成63項技術移轉，累積技轉簽約金逾2.7億，助力台灣製造業邁向淨零碳排，為全球綠色智慧製造發展奠定基石。

成大材料系教授劉全璞（右）榮獲「經濟部國家產業創新獎」創新菁英（一般個人組）。（成大提供）

劉全璞榮獲創新菁英獎（一般個人組），他專注鋰離子電池矽基負極材料及矽廢料循環經濟，迄今已成功輔導成立2家新創公司，開發高純度（≥ 5N）碳化矽長晶原料，並拓展至鍍層、高純度碳化矽研磨材等應用。所研發的奈米級矽粉材料，價格低廉、粒徑小、反應效率高，可用於小型氫能發電系統，對儲能與綠能產業影響深遠。

劉全璞亦建立全球獨步的鋰離子電池矽負極材料供應鏈，推動台灣國防、太空及電動載具產業電池國產化，實現高容量、高功率、長壽命技術突破。培養多名學生進入國內外大學任教，並延攬成大學生投入新創事業，為該領域注入新血，推動台灣綠能產業與矽基材料技術發展。

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