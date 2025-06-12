買了就後悔？Costco 顧客抱怨最多的「 6款產品」

外媒指出，Costco有6款產品很常被顧客抱怨。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）憑藉大量採購的實惠價格與優質商品，以及慷慨的退貨政策，培養出大批忠實粉絲，仍有一些產品無法讓顧客滿意。據《gobankingrates》指出，Costco有6款產品最常被顧客投訴，常在「Reddit」平台引發鋪天蓋地的不滿，但這些投訴並非全部都與產品本身有關，有涉及包裝、價格、甚至模具等問題。

第1種產品是新鮮農產品，顧客大都抱怨品質不穩定或保鮮期短。據了解，雖然Costco的農產品區在大量購買時具高CP值，但品質不穩定和保鮮期短是常見的投訴，有時是很快就發霉的莓果，或是過硬或過熟的酪梨，以及提前腐爛的葉菜類。

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專家直言，雖然Costco的大包裝商品在大量採購時具成本效益，對小家庭來說未必有利。

第2種是科克蘭品牌部分即食食品，主要是口味和質地問題被顧客抱怨。據了解，儘管科克蘭系列的許多商品因品質與CP值高受到好評，但部分即食餐點和烘焙食品因口味、質地或整體口感屢遭投訴。

這款產品在網路評論與會員討論中常見的問題，包括過多人工調味、烘焙食品質地乾燥，或即食餐點味道不佳。儘管個人口味主觀，但「反複出現差評」值得關注。

第3種是電子產品，被抱怨的是可靠性和使用壽命等問題。據了解，儘管Costco所銷售的電子產品價格具競爭力，但部分會員反映某些品牌或型號在可靠性或使用壽命上存在問題。其顧客投訴內容，包括設備購買後不久出現故障，或與其他地方購買的類似產品相比，其耐用性不足。

第4款產品為衣服與鞋子，顧客抱怨的問題是尺碼不一致和耐用性。據了解，Costco的服裝提供吸引人的價格，但不同品牌、甚至同一品牌間的尺碼不一致，可能讓顧客感到挫折。此外，部分會員對部分服裝與鞋子的耐用性抱持懷疑，認為可能比不上其他品牌。

第5款產品為家具，顧客抱怨的問題為組裝問題和舒適度。儘管Costco偶爾會以具競爭力的價格提供吸引人的家具，但組裝有時會成為投訴的主要原因，包含「模糊的說明、缺失的零件或組裝複雜性」，這些導致了顧客的負面體驗。

另外，舒適度的感受具有個人主觀性，特別是沙發和床墊等物品，但部分會員最初被價格吸引，之後對舒適度表示不滿。

第6款是季節性商品，顧客抱怨的問題為品質和耐用性。雖然Costco價格實惠的季節性裝飾品與戶外設備具有吸引力，但部分顧客反映這些商品的品質和耐用性存在問題，其裝飾品容易破損或戶外家具在使用一季後迅速損壞的投訴比比皆是。

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