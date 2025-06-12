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關稅暫停期限再延長？川普表態：願意延長以便貿易談判

2025/06/12 10:37

美國總統川普表態稱，願意延長7月8日的貿易談判期限，以便在關稅生效前完成與各國的貿易談判。（法新社）美國總統川普表態稱，願意延長7月8日的貿易談判期限，以便在關稅生效前完成與各國的貿易談判。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著90天關稅暫停期限接近，外界關注美國是否再度延長寬限期，美財政部長貝森特透露政府有意延長後，美國總統川普表態稱，願意延長7月8日的貿易談判期限，以便在關稅生效前完成與各國的貿易談判。

據《路透》報導，美國總統川普在當地時間11日，於甘迺迪中心觀看《悲慘世界》演出前對記者說，與韓國、日本和歐盟在內的大約15個國家的貿易談判仍在進行，他表態稱願意延長7月8日的貿易談判期限，以便在關稅生效前完成與各國的貿易談判，但也補充他認為「或許沒有必要」。

川普透露，美國將在一兩週內向其他數十個國家發出信函，概述貿易協議條款，這些國家可以選擇接受或拒絕。

美財政部長貝森特也在稍早表示，川普政府願意將目前對美國主要貿易夥伴的90天關稅暫停期延長至7月9日（川普說8日）之後，只要他們在正在進行的貿易談判中表現出「誠意」。

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