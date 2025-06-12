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AI興起大學學位「過時」？PwC分析近10億招聘廣告給出明確答案

2025/06/12 14:26

PwC報告顯示，所有崗位的雇主，對正式學位的需求都在下降，尤其是與人工智慧相關的職位，需求下降速度更快。（資料照）PwC報告顯示，所有崗位的雇主，對正式學位的需求都在下降，尤其是與人工智慧相關的職位，需求下降速度更快。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）興起，企業在招聘時，是否還會重視大學學位呢？根據PwC發佈的《2025年人工智慧就業晴雨表》報告顯示，所有崗位的雇主，對正式學位的需求都在下降，尤其是與人工智慧相關的職位，需求下降速度更快。

CNBC報導，《2025年人工智慧就業晴雨表》分析了6大洲近10億份招聘廣告，和數千份公司財務報告，指出「人工智慧幫助人們快速建立和掌握專業知識，這可能會使正式資格變得不那麼重要」。

報告還稱，科技還導致員工成功所需的技能，和知識快速流失，這可能意味著正式學位會更快「過時」。

值得注意的是，受人工智慧影響最大的職業（例如金融分析師）對雇主技能的要求變化速度比受人工智慧影響最小的職業（例如物理治療師）快66%，這項變化速度高於去年的25%。

報告進一步指出，對於員工而言，在招聘時更加重視技能，而非學位，或許有助於實現機會的民主化，為那些缺乏時間或資源獲得正式學位的人打開大門。在人工智慧領域，人們今天能做什麼，而不是過去學過什麼，這一點越來越重要。

PwC全球首席人工智慧長阿特金森在接受CNBC Make It採訪時表示，如今，教育不再局限於正規機構或大學，你可以利用人工智慧工具和法學碩士（LLM，大型語言模型）進行學習，為了在快速變化的職場環境中更好地適應未來，他建議在家中提升人工智慧技能。

我認為，在人工智慧時代，個人獲取大量知識的能力將會增強，這將催生1種新型經濟，每個人的門檻都將更高，因為我們獲取知識的管道將更廣泛。

至於學位是否已過時，阿特金森則認為，正規教育的意義不僅僅是獲取知識和技能，它關乎人的全面發展，他進一步明，它關乎你的思維方式、互動方式和批判方式，而這些更高層次的能力，在未來會變得更有價值，而不是更不重要。

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