VASP專法明定 虛擬資產詐欺最重罰2億 可處3至10年徒刑

立法院（12日）將舉行公聽會，討論「虛擬資產服務法」（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院今天（12日）將舉行公聽會，討論「虛擬資產服務法」，對於虛擬資產及交易業務事業（VASP）之管理，已分為四階段納管；VASP專法草案明定虛擬資產詐欺或操縱罪之刑事責任，違者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。

金管會表示，第四階段－推動虛擬資產管理專法立法：虛擬資產交易日益複雜，以洗錢防制為基礎之監管措施有其極限，為增進虛擬資產服務及交易市場之管理，並規劃以制定專法方式進行監管，經參考歐盟、日本、韓國、香港、FATF及IOSCO等規範或建議及召開多次內部研商會議後，完成虛擬資產服務法草案。

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為廣納外界意見，金管會表示，持續辦理二十幾場次溝通說明會議，並已於2025年5月24日完成法規預告，目前正依外界意見調整VASP專法草案內容，預計於今年6月底前，陳報行政院。

此外，鑒於虛擬資產詐欺或操縱行為，影響虛擬資產交易人權益與整體交易市場健全性甚鉅，有課予刑事責任以嚇阻之必要，因此，於VASP專法草案明定虛擬資產詐欺或操縱罪之刑事責任，違者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。

金管會表示，已召開二場次大型座談會並持續辦理二十幾場次溝通說明會議 ，共有六大重點，包括一，境外VASP來我國落地：金管會樂見國外業者能積極配合我國法規、監理機關及執法機關之需求，在安全、合規的前提，秉持促進VASP產業健全發展的原則，導引國際業者進入我國市場。

二、交易人保護措施： 包括為保障VASP客戶權益，VASP專法草案已訂有相關規範下， 授權訂定VASP資本額及營業保證金，並明定VASP因提供虛擬資產業務對其客戶所生之債務，客戶就營業保證金有優先受償權

三、未經許可經營VASP之處理：如有疑似於我國境內未經許可經營VASP之情事，將涉有7年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，金管會將移指檢調單位偵辦 。倘另涉及詐欺犯罪，亦得依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定處理。

四、金融機構從事VASP之議題：考量金融機構經營虛擬資產業務，將有助提升虛擬資產服務市場之健全秩序，VASP專法草案已明定金融機構得經可兼營虛擬資產業務。

五、開放VASP從事新業務：考量虛擬資產屬新興複雜商品，無漲跌幅之限制，較一般金融商品具有較高之投資風險，目前VASP 專法草案先行開放虛擬資產交換、交易平台、移轉、保管、承銷及借貸等6類業務，將採循序漸進的作法，視我國虛擬資產產業發展狀況、VASP遵法程度及國際監理趨勢，適時研議是否逐步開放新業務。

六，VASP財務報表之規範：為確保VASP之財務健全，目前VASP專法草案規定應定期申報及公告經會計師查核之財務報告；另為防止虛擬資產保管商挪用客戶資產，該應設置經常性之對帳措施，且應委任會計師出具報告，並辦理申報及公告，以利VASP遵循。

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