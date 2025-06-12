晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

VASP專法明定 虛擬資產詐欺最重罰2億 可處3至10年徒刑

2025/06/12 08:15

立法院（12日）將舉行公聽會，討論「虛擬資產服務法」（記者王孟倫攝）立法院（12日）將舉行公聽會，討論「虛擬資產服務法」（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院今天（12日）將舉行公聽會，討論「虛擬資產服務法」，對於虛擬資產及交易業務事業（VASP）之管理，已分為四階段納管；VASP專法草案明定虛擬資產詐欺或操縱罪之刑事責任，違者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。

金管會表示，第四階段－推動虛擬資產管理專法立法：虛擬資產交易日益複雜，以洗錢防制為基礎之監管措施有其極限，為增進虛擬資產服務及交易市場之管理，並規劃以制定專法方式進行監管，經參考歐盟、日本、韓國、香港、FATF及IOSCO等規範或建議及召開多次內部研商會議後，完成虛擬資產服務法草案。

為廣納外界意見，金管會表示，持續辦理二十幾場次溝通說明會議，並已於2025年5月24日完成法規預告，目前正依外界意見調整VASP專法草案內容，預計於今年6月底前，陳報行政院。

此外，鑒於虛擬資產詐欺或操縱行為，影響虛擬資產交易人權益與整體交易市場健全性甚鉅，有課予刑事責任以嚇阻之必要，因此，於VASP專法草案明定虛擬資產詐欺或操縱罪之刑事責任，違者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。

金管會表示，已召開二場次大型座談會並持續辦理二十幾場次溝通說明會議 ，共有六大重點，包括一，境外VASP來我國落地：金管會樂見國外業者能積極配合我國法規、監理機關及執法機關之需求，在安全、合規的前提，秉持促進VASP產業健全發展的原則，導引國際業者進入我國市場。

二、交易人保護措施： 包括為保障VASP客戶權益，VASP專法草案已訂有相關規範下， 授權訂定VASP資本額及營業保證金，並明定VASP因提供虛擬資產業務對其客戶所生之債務，客戶就營業保證金有優先受償權

三、未經許可經營VASP之處理：如有疑似於我國境內未經許可經營VASP之情事，將涉有7年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，金管會將移指檢調單位偵辦 。倘另涉及詐欺犯罪，亦得依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定處理。

四、金融機構從事VASP之議題：考量金融機構經營虛擬資產業務，將有助提升虛擬資產服務市場之健全秩序，VASP專法草案已明定金融機構得經可兼營虛擬資產業務。

五、開放VASP從事新業務：考量虛擬資產屬新興複雜商品，無漲跌幅之限制，較一般金融商品具有較高之投資風險，目前VASP 專法草案先行開放虛擬資產交換、交易平台、移轉、保管、承銷及借貸等6類業務，將採循序漸進的作法，視我國虛擬資產產業發展狀況、VASP遵法程度及國際監理趨勢，適時研議是否逐步開放新業務。

六，VASP財務報表之規範：為確保VASP之財務健全，目前VASP專法草案規定應定期申報及公告經會計師查核之財務報告；另為防止虛擬資產保管商挪用客戶資產，該應設置經常性之對帳措施，且應委任會計師出具報告，並辦理申報及公告，以利VASP遵循。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財