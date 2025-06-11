前5月稅收年減23％ 證交稅創28月最大跌幅

財政部公布5月全國稅收3135億元、年減48.6%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布5月全國稅收3135億元、年減48.6%，累計1~5月稅收1兆215億元、年減23%，主因所得稅結算申報期間延長，加上證交稅大減。其中，5月證交稅182億元、年減34%，連續3個月負成長，且創28個月最大減幅。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，前5月稅收1兆215億元，較去年同期減少3048億元，以營所稅減少2595億元、證交稅減少226億元、土增稅減少69億元、綜所稅減少54億元較多。她表示，包括特銷稅（奢侈稅）、牌照稅、印花稅及娛樂稅，前5月稅收均創歷年同期最高。

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根據統計，前5月營所稅327億元、年減88.8%；前5月綜所稅2308億元、年減2.3%，主因所得稅結算申報及繳納期間延長至6月底。前5月營業稅3014億元、年減0.3%，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

另，5月上市櫃股票平均每日成交值3907億元、年減26.7%，證交稅182億元、年減94億元或34%，均創28個月最大跌勢；前5月證交稅930億元、年減19.5%。至於6月證交稅是否「連4黑」？劉訓蓉表示，全球經濟情勢、美國關稅政策不確定性相當高，後續尚待觀察。

房市方面，5月土增稅54億元、為逾2年新低，年減35.1%、連續3個月雙位數負成長；前5月土增稅304億元、年減18.5%。5月個人房地合一稅收約50億元、年減20.1%，前5月194億元、年減14.5%。

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