台寶生醫股東會 通過辦理私募3萬張股票

台寶生醫股東會，通過去年年報暨私募3萬張股票議案，圖左為台寶董事長郭旭崧、右為執行長楊鈞堯。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台寶生醫（6892）今（11）日召開股東常會，會中承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補，並通過修改公司章程，以及辦理上限不超過3萬張的私募現金增資等議案。

受惠於細胞醫療設計與製造（TDM）業務穩健成長，台寶生醫去年合併營收1.05億元，創下歷年新高。在新藥開發方面，台寶聚焦於間葉幹細胞的臨床推進，積極執行樞紐性試驗及GMP先導工廠認證，並成功完成技術對外授權。此外，台寶生醫正加速轉型，專注以調節型T細胞為核心的次世代細胞療法，積極拓展國際市場。由於上述新藥產品正處於臨床開發快速推進階段，研發投入增加，致使台寶去年每股虧損達4.81元。

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董事長郭旭崧表示，旗下新藥TRK-001去年已完成製程優化，並獲美國FDA核准將台灣納入臨床試驗收案中心，今年也取得TFDA核准，正式啟動第二期臨床試驗。同時，公司與美國哈佛大學合作的研究計畫已完成初步成果報告，成功建立濾泡調節型T細胞（Tfr）的大數據資料庫，並篩選出具潛力的基因修飾候選基因，為開發新一代產品奠定重要基礎。

今年5月，台寶進一步與全球頂尖醫療機構梅約醫學中心簽署合作意向書，雙方將於美國鳳凰城共同打造創新園區，專注於次世代細胞治療製程技術的研發，並結合台寶自主開發的短製程平台FAST CGT，攜手推動次世代細胞治療產品的發展。

台寶執行長楊鈞堯指出，台寶生醫已將新藥開發重心將轉移至調節型T細胞，並導入基因修飾增強其效果，展望今年，楊鈞堯表示，將全力推進抗排斥新藥TRK-001的二期臨床試驗收案，目標於收案完成後一年取得初步療效數據。同時將爭取再生醫療先進療法（RMAT）資格，推動新藥提早上市。

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